Вот так сюрприз! Джанабаева и Меладзе дали дочери необычное имя

12 апреля Альбина Джанабаева подарила Валерию Меладзе дочь, распространив радостную весть на всю страну, но утаив от россиян интригующие моменты. Об имени малышки ходили только слухи: певица и ее муж не делали никаких заявлений о том, как назвали чадо. Константин Меладзе поставил точку в череде сплетен и выдал секрет, пишут Дни.

«Я шестой раз дядя. Назвали Агата», — признался композитор, отвечая на вопросы телеведущего. Выбор певицы и продюсера отличается определенной изюминкой, поскольку в современное время девочек так нарекают нечасто. Считается, что Агата — это древнегреческое имя, которое в переводе означает «добрая» или «хорошая».

Напомним, Альбина Джанабаева рожала от звездного супруга три раза. Рожденная этой весной кроха стала украшением семейства Валерия Меладзе. Впервые певица подарила