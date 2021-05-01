«Это хуже СПИДа»: Стас Пьеха две недели жил в туалете

Сейчас 40-летний артист понимает, как себя чувствовала тогда его жена. Однажды Стас две недели жил в туалете. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Откройте, Давид», пишет RUS.TVNET.lv.

Периодически у Пьехи случались срывы. Один из них был настолько сильным, что он перестал контролировать происходящее.

«Был пик употребления шесть с половиной лет назад. Я две недели прожил в своем туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков. Это все, что мне тогда казалось необходимым», - цитирует певца «Комсомольская правда».

Стас рассказал, что он виртуально общался с разными людьми. Получал энное количество обнаженных фотографий, хотя был женат. Он подчеркивает, что зависимость никогда не отпускает: «Не бывает бывших наркоманов. Бывают люди зависимые, которые выздоравливают и в ремиссии. Все равно - 30 лет или 50. Все равно склад ума у меня определенный. Я зависимый».

«Это хуже, чем СПИД. Сейчас СПИД лечится, одна таблетка в день - и стадия ремиссии. Зависимость не имеет никаких таблеток. Она выстреливает в любой момент в очень хитрых, изощренных формах и убивает людей даже без наркотиков», - объясняет он.

Пьеха также признается, что у него в роду два заболевания - шизофрения и алкоголизм. Именно из-за употребления наркотических веществ у артиста был инфаркт и он мог умереть. Все это также разрушило брак Пьехи с моделью Натальей Горчаковой, которая родила ему сына Петра.