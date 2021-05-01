Российские власти сорвали концерт Noize MC в Оренбурге

По его словам власти оказывали давление на концертные площадки, с которыми пытались договориться организаторы. Выступление Noize MC было разделено на две части. Одна часть зрителей собралась в одно месте, а вторая - в другом, передает RUS.TVNET.lv.

Для одной части зрителей Ивану удалось отыграть акустический сет, но когда он собирался ехать на второй концерт, «поступила информация, что и эту площадку тоже накрыли силовые структуры».

Noize MC призвал посетителей отмененного концерта не сдавать билеты и заявил, что организаторы «обязательно что-нибудь придумают».

Издание «Медуза» приводит комментарий администрация Оренбурга, которая объяснила отмену концерта коронавирусными ограничениями и отсутствием лицензии у площадки.

Напомним, Noize MC часто выпускает треки с текстами на остросоциальные и политические темы. Рэпер неоднократно принимал участие в митингах в поддержку политика Алексея Навального.