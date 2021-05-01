«А что у тебя в штанах?»: Дочь Михаила Ефремова о новом имени, операции по смене пола и самоидентичности

Сейчас дочь Ефремова изменила имя на Сергей. Полный переход ребенок актера планирует сделать в 25 лет. Главной проблемой тут является не самоидентичность, а оформление документов и согласование с государством, передает RUS.TVNET.lv.

Сегодня Анна Мария говорит о себе в мужском роде, что вызывает неоднозначную реакцию: «А что у тебя в штанах?!». «Чтобы это не вызывало агрессии окружающих, мне приходится говорить о себе иначе. Это неприятно».

Операцию Сергей делать не планирует. Вообще ему не нравится, когда кто-то обращается к нему как к девушке.

«Мне часто говорят, что я наиграюсь, рожу себе ребеночка, найду мужа с большим членом - и у меня будет прекрасная традиционная семья», - цитирует дочь Ефремова StarHit.ru.

Сергей указывает, что все 19 лет жизни подобные слова вызывают у него лишь желание улыбнуться и поспорить с собеседником.

«Потому что ничего не изменится! И вам придется с осознанием этого жить. Не наиграюсь», - заявляет он.

Сергей указывает, что сейчас нет операций без потери чувствительности и функциональности половых органов.

«Слишком велики риски, заранее нужно готовить себя с точки зрения гормонозаместительной терапии. Если говорить про мою нижнюю операцию, то не планирую ее делать, потому что опасаюсь второго пубертата и изменений, которые могут произойти!» - рассуждает он.

Ранее Анна Мария Ефремова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила свой первый интимный опыт. Дочери актера тогда было всего 15 лет.