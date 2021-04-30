На «Евровидении-2021» допустят лишь 3,5 тысячи зрителей. Но каждому придется соблюдать строгие правила

Как сообщает нидерландское издание AD, в концертный зал «Ахой» будут допущены лишь 3500 зрителей – это те люди, которые купили билеты еще в 2020-м, когда «Евровидение» отменили из-за пандемии. Так что зал будет заполнен всего на 20 процентов.

Хотя социальное дистанцирование и маски не будут обязательным требованием для зрителей, ожидается, что они будут придерживаться этих правил. В то же время им необходимо будет выполнить другие обязательные требования.

Каждый посетитель помимо отрицательного теста на COVID-19, который должен быть сделан за сутки до «Евровидения», будет проходить еще один тест через пять дней после конкурса. При этом, тестирование на коронавирус в Нидерландах бесплатное.

Перед тем, как прибыть на мероприятие, гости должны будут пройти онлайн-опрос через приложение и если у кого-то будет обнаружен симптом, то ему придется остаться дома.

Присутствующие в зале не будут стоять – организаторы обеспечили сидячие места, между которыми будет соблюдена необходимая дистанция.