Анна Цуканова-Котт сообщила о съемках четвертого сезона сериала «Мажор»

Анна Цуканова-Котт опубликовала на личной странице в Instagram совместное фото со звездой сериала «Мажор», актером Александром Обласовым. Также актриса подписала снимок, заинтриговав, и вместе с тем, обрадовав, фанатов детективного фильма.
Фото Анны со звездой сериала «Мажор» очень понравилось поклонникам, но знаменитость успела еще и заинтриговать своих верных подписчиков, сообщив, что четвертому сезону сериала – быть!
Также Анна поинтересовалась, ждут ли ее поклонники новый сезон детективной драмы, и попросила фанатов поделиться предположениями о том, какие приключения ждут полюбившихся персонажей.
Один из самых популярных комментариев принадлежит Агате Муцениеце. Актриса и модель заявила, что больше всех ждет выхода нового сезона сериала «Мажор». Возможно, это связано с тем, что главную роль в фильме играет ее бывший супруг Павел Прилучный. Однако такой интерес может быть вызван и тем, что Агата тоже была задействована в сериале.
Съемки четвертого сезона сериала «Мажор» состоялись весной 2021 года. Телезрители смогут вновь увидеть любимых персонажей только осенью этого года на «Первом канале». Также его можно будет найти в интернете.