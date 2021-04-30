Анна Цуканова-Котт сообщила о съемках четвертого сезона сериала «Мажор»

Анна Цуканова-Котт опубликовала на личной странице в Instagram совместное фото со звездой сериала «Мажор», актером Александром Обласовым. Также актриса подписала снимок, заинтриговав, и вместе с тем, обрадовав, фанатов детективного фильма.

Фото Анны со звездой сериала «Мажор» очень понравилось поклонникам, но знаменитость успела еще и заинтриговать своих верных подписчиков, сообщив, что четвертому сезону сериала – быть!

Также Анна поинтересовалась, ждут ли ее поклонники новый сезон детективной драмы, и попросила фанатов поделиться предположениями о том, какие приключения ждут полюбившихся персонажей.

Один из самых популярных комментариев принадлежит Агате Муцениеце. Актриса и модель заявила, что больше всех ждет выхода нового сезона сериала «Мажор». Возможно, это связано с тем, что главную роль в фильме играет ее бывший супруг Павел Прилучный. Однако такой интерес может быть вызван и тем, что Агата тоже была задействована в сериале.