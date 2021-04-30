Уку Сувисте представил на суд поклонников необычную версию песни для «Евровидения-2021»: какая вам нравится больше?

Уку получил долгожданную путевку на песенный конкурс второй год подряд, но по очевидным причинам не смог ею воспользоваться в прошлом году, поэтому показал свои силы и в этом - и снова одержал заслуженную победу.

На своей странице в Instagram он опубликовал музыкальное видео, которым показал новую версию евровизионной песни - полуакустическую.

Смотри видео!

Оригинальная же версия, которая прозвучит уже меньше, чем через три неделе на главной сцене Европы этого года, осталась прежней.

А вот как Уку представляют на официальной странице «Евровидения»:

Уку Сувисте родился в эстонском городе Выру. Он певец, пианист, композитор и музыкальный продюсер. Его отец - телепродюсер, а мать - певица с классическим образованием, поэтому неудивительно, что и сам Уку заинтересовался пением и шоу-бизнесом. 6

На вопрос о том, какой самый странный подарок от фанатов он получал, Уку ответил, что это были серьги с его лицом, а его любимый соус для картофеля фри - расплавленный сыр чеддер.

Также организаторы конкурса задали музыканту очень необычный вопрос:

Если бы ты мог создать фантастический вкус мороженого, каким бы оно было? 6

Уку ответил довольно изобретательно и как истинный музыкант: