Вдова Кирка Дугласа скончалась на 103-м году жизни

Кирк хорошо прожил свою жизнь, он оставил для будущих поколений наследие в кино и войдет в историю как известный филантроп, который работал, чтобы помогать обществу и принести мир на планету. Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в его последний день рождения и которые всегда будут правдой: «Папа, я очень сильно тебя люблю и горжусь тем, что я твой сын,