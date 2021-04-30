Вдова Кирка Дугласа скончалась на 103-м году жизни

23 апреля вдове легендарного Кирка Дугласа исполнилось 102 года, а спустя несколько дней ее не стало. Продюсер и актриса эпизодов Энн Байденс ушла из жизни в своем доме в Беверли-Хиллз, пережив звездного супруга почти на год и три месяца, пишет Стархит.
Тело Энн было обнаружено родственниками еще вчера. О смерти Байденс широкой публике сообщил ее пасынок, актер Майкл Дуглас.
Она была для меня больше, чем просто мачехой. У нас сложились очень теплые отношения,
— отметил звезда.
Напомним, Энн Байденс и Дуглас-старший прожили в браке 66 лет, за это время пара вырастила двоих общих сыновей — Питера и Эрика (последний ушел из жизни в середине нулевых, — прим. «СтарХита»). В свое время женщина как родных приняла детей Кирка — Майкла и Джоэла — от первого брака с актрисой Дайаной Дилл.
Сам Кирк Дуглас, легендарный исполнитель роли Спартака, скончался в феврале 2020-го, ему было 103 года.
Кирк хорошо прожил свою жизнь, он оставил для будущих поколений наследие в кино и войдет в историю как известный филантроп, который работал, чтобы помогать обществу и принести мир на планету. Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в его последний день рождения и которые всегда будут правдой: «Папа, я очень сильно тебя люблю и горжусь тем, что я твой сын,