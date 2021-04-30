Вслед за Прокловой: звезда советского кино Лужина рассказала о домогательствах в Таллинне

82-летняя Лариса Лужина, полюбившаяся зрителям благодаря роли в фильме «Вертикаль», прокомментировала скандал, разгоревшийся вокруг ее коллеги по цеху Елены Прокловой. Интервью артистки привело в ужас Ларису Лужину. При этом она недоумевает, для чего Прокловой нужно было это рассказывать.

Лужина читает неправильным поведение Прокловой и задается вопросом, почему в той скандальной ситуации с домогательствами не было более опытных женщин, например, гримерш и ассистенток, которые могли бы помочь юной на тот момент Елене в непростой ситуации.

Актриса призналась, что в свое время и сама столкнулась с похожей ситуацией. Это произошло в Таллине, куда приехали сотрудники киностудии имени Горького для подбора артистов на фильм «Две жизни», пишет «Собеседник».

«Они пригласили меня на переговоры в гостиницу», – сказала Лариса, отметив, что на тот момент ей было 19 лет. 17

После того как девушка прочитала сценарий, представители киностудии заявили, что должны посмотреть на актрису без одежды, так как в фильме якобы есть сцена, где героиня в обнаженном виде принимает ванну.

«Я сказала, что не буду раздеваться, и ушла», – вспоминает она. 17

Затем ее все же пригласили на пробы.

«И человек, который меня встретил на вокзале, не помню, кем он представился, прямо мне так и сказал: переспишь со мной – будешь играть в этом фильме«=», – сказала она, отметив, что в итоге ее не утвердили на эту роль. 17