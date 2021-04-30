Пт, 30.04.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Вслед за Прокловой: звезда советского кино Лужина рассказала о домогательствах в Таллинне

Лариса Лужина ФОТО: Sayapin Vladimir/ITAR-TASS

По словам звезды фильма «Вертикаль», она подверглась харассменту в возрасте 19 лет, сообщает Topnews.

82-летняя Лариса Лужина, полюбившаяся зрителям благодаря роли в фильме «Вертикаль», прокомментировала скандал, разгоревшийся вокруг ее коллеги по цеху Елены Прокловой. Интервью артистки привело в ужас Ларису Лужину. При этом она недоумевает, для чего Прокловой нужно было это рассказывать.

Лужина читает неправильным поведение Прокловой и задается вопросом, почему в той скандальной ситуации с домогательствами не было более опытных женщин, например, гримерш и ассистенток, которые могли бы помочь юной на тот момент Елене в непростой ситуации.

Актриса призналась, что в свое время и сама столкнулась с похожей ситуацией. Это произошло в Таллине, куда приехали сотрудники киностудии имени Горького для подбора артистов на фильм «Две жизни», пишет «Собеседник».

«Они пригласили меня на переговоры в гостиницу», – сказала Лариса, отметив, что на тот момент ей было 19 лет.

После того как девушка прочитала сценарий, представители киностудии заявили, что должны посмотреть на актрису без одежды, так как в фильме якобы есть сцена, где героиня в обнаженном виде принимает ванну.

«Я сказала, что не буду раздеваться, и ушла», – вспоминает она.

Затем ее все же пригласили на пробы.

«И человек, который меня встретил на вокзале, не помню, кем он представился, прямо мне так и сказал: переспишь со мной – будешь играть в этом фильме«=», – сказала она, отметив, что в итоге ее не утвердили на эту роль.

Лужина добавила, что рассказала о случившемся режиссеру Станиславу Ростоцкому, но не стала называть имени домогавшихся ее людей. По словам актрисы, такой случай произошел с ней единственный раз за всю карьеру.

НАВЕРХ
Back