Шикующая в Дубае сексапильная эстонская звезда ответила всем, кто думает, что еще нельзя путешествовать

Министерство иностранных дел по-прежнему рекомендует отставить все малозначимые поездки увеселительного характера, но для Хунт пандемия - не помеха, она улетела из Эстонии. 25-летняя ведущая советует игнорировать обвинения в безответственности из-за полетов.

«В Дубае ношение масок и вакцинация на гораздо более высоком уровне, чем у нас в Эстонии. У тебя нет необходимости с ними спорить, что наслаждайся своим рейсом по полной программе и, пожалуйста, ни о чем не беспокойся», - посоветовала Хунт своим подписчикам.

Хунт полностью права: если в Эстонии количество полностью вакцинированных составляет всего где-то 8 процентов от населения страны, то в ОАЭ уже 40 процентов населения привиты двумя уколами. Туристов в Дубай пропускают лишь на основании негативного Covid-теста, а во всех общественных местах ношение маски является обязательным.