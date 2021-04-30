Урмас Лаане из села Вахи получил счет от фирмы Elisa в конце прошлого года, что послужило началом саги длиной в полтора года, которая дошла до Харьюского уездного суда. Elisa считает этот инцидент большим недоразумением, но, по словам Лаане, его история борьбы могла воодушевить тысячи людей, которые были так же «обмануты». Хотя сыр-бор начался из-за пяти евро, пишет Elu24.

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1 декабря 2019 года 60-летний Урмас получил счет от телефонного оператора Elisa, в котором также была указана задолженность в размере 22,97 евро, оставшаяся с предыдущего месяца. Поскольку за телевизионные услуги в новом месяце также необходимо было заплатить 22,97 евро, общий счет был выставлен на сумму 45,94 евро.