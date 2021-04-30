ЧИТАТЬ
История о том, как неоплаченный счет в пять евро стал яблоком раздора между клиентом и фирмой Elisa: у вас тоже такое было?
СТАТЬЮ
Урмас Лаане, вступивший в неравный бой с фирмой Elisa
Урмас Лаане из села Вахи получил счет от фирмы Elisa в конце прошлого года, что послужило началом саги длиной в полтора года, которая дошла до Харьюского уездного суда. Elisa считает этот инцидент большим недоразумением, но, по словам Лаане, его история борьбы могла воодушевить тысячи людей, которые были так же «обмануты». Хотя сыр-бор начался из-за пяти евро, пишет Elu24.