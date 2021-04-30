Урмас Лаане из села Вахи получил счет от фирмы Elisa в конце прошлого года, что послужило началом саги длиной в полтора года, которая дошла до Харьюского уездного суда. Elisa считает этот инцидент большим недоразумением, но, по словам Лаане, его история борьбы могла воодушевить тысячи людей, которые были так же «обмануты». Хотя сыр-бор начался из-за пяти евро, пишет Elu24.