Что же меня никто не домогается? Догилева объяснила, почему обижалась на режиссеров
Знаменитая актриса продолжила тему харассмента в российском кинематографе, поднятую после публичных откровений ее коллеги Елены Прокловой.
Знаменитая актриса продолжила тему харассмента в российском кинематографе, поднятую после публичных откровений ее коллеги Елены Прокловой.
Тему харассмента, поднятую после скандальных откровений актрисы Елены Прокловой, продолжила народная артистка РФ Татьяна Догилева.
По ее словам, будучи молодой актрисой, она слышала от коллег-подруг истории о домогательствах со стороны актеров постарше и влиятельных режиссеров, однако сама жертвой подобных действий никогда не становилась.
«Верите или нет, мне некоторые подружки рассказывали, что им не дали роль, потому что они отказали режиссеру. Я даже обижалась, думала: что же меня никто не из режиссеров не домогается?» — пошутила Догилева в интервью «Собеседнику».
Ранее актриса театра и кино Татьяна Васильева заявила, что не считает трагедией то, что произошло с Прокловой. Более того, по ее мнению, через харассмент прошла в свое время практически каждая женщина, и в этом нет ничего экстраординарного. Васильева также призналась, что в свое время состояла в интимных отношениях с режиссером Валентином Плучеком ради ролей.
Однако далеко не все актрисы придерживаются такого «легкомысленного» отношения к домогательствам со стороны коллег. Так, жена Бориса Щербакова Татьяна Бронзова подтвердила правдивость слов Прокловой, подчеркнув, что она — не единственная жертва именитого актера-насильника, который, пользуясь своим положением, склонял студенток театральной студии к сексу, а одной якобы даже сломал карьеру.
Поддержала Проклову и молодая актриса, звезда «Холопа» Ольга Дибцева, подчеркнувшая смелость заслуженной артистки РФ, поднявшей непростую и долгие годы табуированную тему в российском кино и обществе.
Откровения Прокловой не нашли сочувствия у многих знаменитых коллег по сцене и экрану, осудивших ее за обнародование интимных подробностей многолетней давности. В их числе Станислав Садальский, Марина Зудина, Яна Поплавская, Людмила Поргина, Лия Ахеджакова и другие.