Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть
Российский врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как любителям сладостей есть десерты без последствий. Ее слова передает радио Sputnik.
Российский врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как любителям сладостей есть десерты без последствий. Ее слова передает радио Sputnik.
Эксперт порекомендовала отдавать предпочтение натуральным продуктам, таким как мармелад, пастила, зефир и джемы. Эти сладости содержат клетчатку, которая сдерживает всасывание сахара. В результате выделяется меньше инсулина, отвечающего за образование жира.
При этом Соломатина предостерегла от увлечения сладостями на фруктозе — она опаснее, чем сахар.
В качестве полезного перекуса можно использовать фрукты и ягоды, но в них много сахара естественного происхождения.
Чтобы съесть меньше сладкого, нужно как можно дольше держать лакомство во рту. Чем дольше мы будем держать что-то во рту, тем больше будут раздражаться рецепторы, тем больше удовольствия мы будем ощущать.