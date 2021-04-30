Алиса Аршавина: «У младшей дочки из-за папы прописки нет»

Конфликт между Андреем Аршавиным, его мамой и бывшей супругой Алисой продолжается. Страдающая из-за серьезного недуга экс-жена спортсмена вынуждена не только постоянно консультироваться с врачами, но еще и бороться за сохранение недвижимости.

Сейчас Алиса проживает в доме, который по бумагам принадлежит ее бывшей свекрови. Мама футболиста уже много месяцев пытается выселить экс-невесту, но пока у нее ничего не получается. Как объяснила Аршавина, им с детьми просто некуда идти, поэтому приходится воевать за недвижимость. «Я защищаю своих детей и маму, на себя сил уже не хватает. Как я работать пойду? У меня ведь у младшей дочери даже прописки нет. Папа не прописывает, а мне некуда. У меня только мамина квартира в 38 квадратных метров», — подчеркнула Алиса.

Также женщина попросила поклонников помолиться за ее здоровье. Ранее у Алисы диагностировали аутоиммунный некроз, который изуродовал ее лицо. Из-за болезни бывшая супруга футболиста едва не умерла, лишь чудом врачи смогли нормализовать ее состояние.

«Я борюсь за жизнь и неважно, с какими ногами и носом я буду. Просто хочу жить, потому что мама умрет от горя. Старший сын и две девочки как без меня?» — рассказала женщина.