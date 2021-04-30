А что я могу сделать? Лера Кудрявцева отпустила молодого мужа к любовнице

По мнению Леры, она уже неоднократно разговаривала с Игорем на эту болезненную для нее тему, а еще прокручивала в голове немало любопытных сценариев. По словам блондинки, она допускает возможность, что когда-нибудь ее мужчина найдет себе молодую девушку, с которой впоследствии захочет построить новую жизнь. Что же касается мимолетных увлечений, то Кудрявцева готова простить Макарова, если он вдруг не сможет удержаться перед соблазном и заведет себе любовницу. «Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой... Игорь, в отличие от многих, он взрослый... Возможно все, но живем в любви и согласии! Как Бог даст! Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать? Главное, чтобы я не знала об измене... Не зарекаюсь, для меня измена душевная, духовная — более болезненная, чем физическая. Я за то, чтобы я не знала. Если однодневная история, можно простить», — призналась Кудрявцева. Лера Кудрявцева уже не первый год счастлива в браке за молодым хоккеистом. Однако ведущая уверена, что все мужчины могут изменить.