Первый комментарий Елены Прокловой после скандального эфира о Табакове

На тему возможного харассмента со стороны уважаемого актера и режиссера вот уже несколько дней высказываются видные деятели культуры и звезды шоу-бизнеса. Журналистам удалось связаться с 67-летней Еленой Прокловой, чтобы та прокомментировала ситуацию. «Каждый имеет право на свое мнение», — коротко ответила Проклова и положила трубку.

Между тем, в социальных сетях после таких признаний актрису даже предложили лишить всех званий. В ситуацию вмешалась и вдова Олега Павловича — Марина Зудина, которая заявила, что Табаков всегда с любовью говорил о Прокловой.

Напомним, что в скандальном эфире Елена Игоревна не озвучивала имен, только описала свои эмоции, которые впоследствии стали причиной проблем в ее личной жизни. Но все указывало на то, что это был Табаков.