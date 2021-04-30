Первый комментарий Елены Прокловой после скандального эфира о Табакове

На тему возможного харассмента со стороны уважаемого актера и режиссера вот уже несколько дней высказываются видные деятели культуры и звезды шоу-бизнеса. Журналистам удалось связаться с 67-летней Еленой Прокловой, чтобы та прокомментировала ситуацию. «Каждый имеет право на свое мнение», — коротко ответила Проклова и положила трубку.
Между тем, в социальных сетях после таких признаний актрису даже предложили лишить всех званий. В ситуацию вмешалась и вдова Олега Павловича — Марина Зудина, которая заявила, что Табаков всегда с любовью говорил о Прокловой.
Напомним, что в скандальном эфире Елена Игоревна не озвучивала имен, только описала свои эмоции, которые впоследствии стали причиной проблем в ее личной жизни. Но все указывало на то, что это был Табаков.
«Когда было 15 лет, ко мне воспылал чувствами известный актер. Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног. Это очень трудно, когда тебе мало лет, ты ничего не знаешь. А тебе говорят, что так делают взрослые, и это нормально. Я как вспоминаю эту девочку, которую заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу… Это все страшно», — со слезами на глазах говорила Проклова.