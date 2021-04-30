Свадьба? Карпович показала кольцо с бриллиантом

По слухам, пара вместе уже год, но лишь недавно вместе появилась на публике – на премьере ленты «Девятаев», в которой актер исполнил главную роль.

До этого Сеть взбудоражило фото «свадебного» кольца на пальце Мирославы. Фото, на которых актриса позирует с обновкой, появилось в Instagram-аккануте московского визажиста Марии. И комментаторы решили, что Карпович намекает на помолвку или свадьбу.

Мирослава Карпович Instagram Сами актеры перестали таится от глаз публики и на премьере вели себя как пара. В недавнем интервью « ОК !» Прилучный заявил, что они с Мирославой «взрослые люди», и Карпович – потрясающая девушка «с опытом», отчего у них «хорошие отношения».