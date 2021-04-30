Свадьба? Карпович показала кольцо с бриллиантом
В Сети неожиданно рассекретили роман актеров Павла Прилучного и Мирославы Карпович, сообщает Topnews.
В Сети неожиданно рассекретили роман актеров Павла Прилучного и Мирославы Карпович, сообщает Topnews.
По слухам, пара вместе уже год, но лишь недавно вместе появилась на публике – на премьере ленты «Девятаев», в которой актер исполнил главную роль.
До этого Сеть взбудоражило фото «свадебного» кольца на пальце Мирославы. Фото, на которых актриса позирует с обновкой, появилось в Instagram-аккануте московского визажиста Марии. И комментаторы решили, что Карпович намекает на помолвку или свадьбу.
Мирослава Карпович
К слову, на появление фото кольца отреагировал бывшая жена Прилучного, Агата Муцениеце. Сотрудница актрисы призвала пользователей блокировать все аккаунты, которые поддерживают актера и его новую пассию.