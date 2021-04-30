Пт, 30.04.2021
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Свадьба? Карпович показала кольцо с бриллиантом

Мирослава Карпович. ФОТО: Скриншот с Instagram

В Сети неожиданно рассекретили роман актеров Павла Прилучного и Мирославы Карпович, сообщает Topnews.

По слухам, пара вместе уже год, но лишь недавно вместе появилась на публике – на премьере ленты «Девятаев», в которой актер исполнил главную роль.

До этого Сеть взбудоражило фото «свадебного» кольца на пальце Мирославы. Фото, на которых актриса позирует с обновкой, появилось в Instagram-аккануте московского визажиста Марии. И комментаторы решили, что Карпович намекает на помолвку или свадьбу.

Сами актеры перестали таится от глаз публики и на премьере вели себя как пара. В недавнем интервью «ОК!» Прилучный заявил, что они с Мирославой «взрослые люди», и Карпович – потрясающая девушка «с опытом», отчего у них «хорошие отношения».

Мирослава Карпович

Instagram

К слову, на появление фото кольца отреагировал бывшая жена Прилучного, Агата Муцениеце. Сотрудница актрисы призвала пользователей блокировать все аккаунты, которые поддерживают актера и его новую пассию.

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