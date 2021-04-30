Суд вынес приговор обвиняемой по делу о смерти Дмитрия Марьянова

В Московской области решением Лобненского суда обвиняемая по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова Ольга Богданова получила три года тюрьмы условно.

Как сообщает Telegram-канал 112, суд также постановил взыскать с предпринимательницы миллион рублей в качестве компенсации вреда сыну покойного актера, а также еще 50 тысяч рублей штрафа (555 евро).

Богданова пока не прокомментировала приговор.

Напомним, что Дмитрий Марьянов умер в 2017 году в возрасте 47 лет. Проведенная экспертиза установила, что актер умер после удара в живот. Марьянов пожаловался на недомогание, когда находился в реабилитационном центре “Феникс”, владелицей которого являлась Богданова.