Пять советов, которые помогут справиться с весенней аллергией

Вот несколько советов, которые помогут пережить весеннюю аллергию.

Закрывайте окна и чаще делайте уборку

В период активного цветения по возможности держите окна в квартире закрытыми. То же самое касается и поездок в машине: путешествуйте с закрытыми окнами. Включайте дома и в автомобиле кондиционер (если есть), в них часто бывают фильтры, задерживающие аллергены. Также чаще делайте в доме влажную уборку, чтобы избавиться от лишней пыли, которая может раздражать слизистую глаз и носа.

Старайтесь реже выезжать за город

Пока на улице все цветет и пахнет, постарайтесь ограничить свои поездки за город, поскольку в это время там повышена концентрация пыльцы растений. Переждите этот период в пределах города, а когда он закончится, спокойно возвращайтесь в любимые сады и дачи.

Очищайте одежду, когда приходите с улицы

После улицы на ваших волосах, одежде и коже остаются мелкие частицы пыльцы, которые продолжают провоцировать аллергическую реакцию даже дома. Принимайте душ и тщательно очищайте одежду после возвращения с улицы. Если у вас есть питомцы, которые тоже бывают на улице, их также стоит водить в душ после прогулки, потому что пыльца может оставаться на шерсти, особенно если она очень густая.

Промывайте нос

Чтобы облегчить аллергический насморк, чаще промывайте нос физраствором или используйте спреи с морской водой, которые продаются в аптеках. Соленая жидкость поможет избавиться от аллергенов, и дышать будет намного проще.

Заранее начните прием антигистаминных препаратов