Пять советов, которые помогут справиться с весенней аллергией

Вот несколько советов, которые помогут пережить весеннюю аллергию.
Закрывайте окна и чаще делайте уборку
В период активного цветения по возможности держите окна в квартире закрытыми. То же самое касается и поездок в машине: путешествуйте с закрытыми окнами. Включайте дома и в автомобиле кондиционер (если есть), в них часто бывают фильтры, задерживающие аллергены. Также чаще делайте в доме влажную уборку, чтобы избавиться от лишней пыли, которая может раздражать слизистую глаз и носа.
Старайтесь реже выезжать за город
Пока на улице все цветет и пахнет, постарайтесь ограничить свои поездки за город, поскольку в это время там повышена концентрация пыльцы растений. Переждите этот период в пределах города, а когда он закончится, спокойно возвращайтесь в любимые сады и дачи.
Очищайте одежду, когда приходите с улицы
После улицы на ваших волосах, одежде и коже остаются мелкие частицы пыльцы, которые продолжают провоцировать аллергическую реакцию даже дома. Принимайте душ и тщательно очищайте одежду после возвращения с улицы. Если у вас есть питомцы, которые тоже бывают на улице, их также стоит водить в душ после прогулки, потому что пыльца может оставаться на шерсти, особенно если она очень густая.
Чтобы облегчить аллергический насморк, чаще промывайте нос физраствором или используйте спреи с морской водой, которые продаются в аптеках. Соленая жидкость поможет избавиться от аллергенов, и дышать будет намного проще.
Заранее начните прием антигистаминных препаратов
Начните прием препаратов от аллергии примерно за неделю до начала активного цветения. Если антигистаминные вызывают сонливость, обратитесь к врачу, чтобы он подобрал для вас препараты, которые не мешают нормальной жизнедеятельности и не вгоняют в сон. Специальный календарь цветения и спорообразования для аллергиков можно найти в интернете. Он поможет ориентироваться в датах цветения, чтобы можно было заранее начать пить лекарства.