Вот это поворот: роман крупного эстонского бизнесмена с ведущей прогноза погоды рассекретила блондинка

В субботу, 17 апреля, в газете Postimees появилось радостное и оформленное в ярких цветах объявление. Оно появилось на странице частных сообщений на ярком фоне с птичкой и тремя цветочками.

«Трийн Туула и Прийт Пийльманн! Поздравляем вас по случаю рождения дочери!» - говорится в объявлении, которое подписано именем Хелене.

Но за красивым фасадом частного объявления за 50 евро скрывается интригующий момент: общественность до этого не слышала про отношения Трийн с Прийтом Пийльманном. Все знали, что Прийт женат на Эве Пийльманн, матери их трех общих детей.

Объявление появилось в газете 17 апреля Postimees ФОТО: Repro

Порталу Elu24 стало известно, что после выхода объявления Туула связалась с редакцией Postimees и хотела знать, кто стоит за этим объявлением. Но анкета была заполнена в интернете и там было указано несуществующее имя, ей помочь в редакции не смогли.

Туула работала на телканале ETV ведущей прогноза погоды. Находясь в положении, она закончила работу на телевидении 22 августа 2020 года.

Весной этого года случилось долгожданное пополнение в семействе, родилась доченька, это ее второй ребенок. Сыну бывшей телеведущей уже 10 лет.

Как на данный момент стало известно порталу Elu24, автор пожелания - совсем не Хелене, а секретарь бизнесмена Прийта Пийльманна Кларика Вирит.

Кто же она, эта Кларика Вирит?

Кларика Вирит закончила в 1993 году гимназию в Каркси-Нуйа, а через три года после этого поступила в Таллиннский университет для изучения Скандинавских языков, литературы и лингвистике, пишет Linkedin.

С 2010 по 2018 годы училась в Тартуском университете на юриста и у нее есть два диплома о высшем образовании - бакалавра и магистра.

Вирит начала работа в 2009 году в фирме Viru Keemia Grupp (VKG) ассистентом совета директоров. О Вирит в прессе писали в марте 2010 года, когда женщина появилась на дне рождения Анны-Марии Галоян, передает Elu24.

«На праздничном ужине в Батарейной тюрьме тогда присутствовали директор тюрьмы Андрус Виллем лично, бизнесмен Райво Райдам, собственник «Gold and Silver» Кюлли Вольмер, Линда Юмера - организатор фестиваля Pöff, резидент Эстонии - британский писатель Майкл-Уайн Паркер, Кларика Вирит (VKG), журналисты Яанус Хямарсоо и Сирье Раттус», - писал портал Elu24 10 лет назад.

Со скандальной Галоян Кларику Вирит связывает также и другой случай. Бывшая политик Галоян, признанная виновной в присвоении крупной суммы на посту руководителя MTÜ Euroopa Liikumine, раздавала подарочные карты, не связанные с деятельностью НКО. Часть таких карточек Галоян подарила Вирит (оформленное на бумаге отличалось от действительного), пишет Riigi Teataja.

В июне 2011 года Вирит ушла из фирмы VKG, но через два года вновь оказалась в фирме на посту ассистента совета директоров.

В сентябре прошлого года женщина ушла из VKG. И вот тут уже интересное совпадение: Трийн Туула завершила свою карьеру на телевидении в роли ведущей прогноза погоды и ее последний рабочий день был 22 августа.

До Кларики Вирит дозвониться не получилось

Elu24 в течение недели пыталась связаться с бывшим ассистентом бизнесмена, но женщина не подняла трубку. Позже телефон был отключен. Звонили также Пийльманну, чтобы узнать, насколько близко они с знакомы с Кларикой Вирит. Но и руководитель предприятия тоже не ответил.