Вот это поворот: роман крупного эстонского бизнесмена с ведущей прогноза погоды рассекретила блондинка

Около двух недель назад в газете Postimees по заказу одного из читателей за 50 евро напечатали объявление, в котором поздравляют бывшую ведущую прогноза погоды на ETV Трийн Туулу и собственника Viru Keemia Grupp Прийта Пийльманна с рождением дочери. Но такое безобидное поздравление не пришлось по душе бывшей телезвезде и она разыскивает автора объявления.
В субботу, 17 апреля, в газете Postimees появилось радостное и оформленное в ярких цветах объявление. Оно появилось на странице частных сообщений на ярком фоне с птичкой и тремя цветочками.
«Трийн Туула и Прийт Пийльманн! Поздравляем вас по случаю рождения дочери!» - говорится в объявлении, которое подписано именем Хелене.
Но за красивым фасадом частного объявления за 50 евро скрывается интригующий момент: общественность до этого не слышала про отношения Трийн с Прийтом Пийльманном. Все знали, что Прийт женат на Эве Пийльманн, матери их трех общих детей.
Порталу Elu24 стало известно, что после выхода объявления Туула связалась с редакцией Postimees и хотела знать, кто стоит за этим объявлением. Но анкета была заполнена в интернете и там было указано несуществующее имя, ей помочь в редакции не смогли.
Туула работала на телканале ETV ведущей прогноза погоды. Находясь в положении, она закончила работу на телевидении 22 августа 2020 года.
Весной этого года случилось долгожданное пополнение в семействе, родилась доченька, это ее второй ребенок. Сыну бывшей телеведущей уже 10 лет.
Как на данный момент стало известно порталу Elu24, автор пожелания - совсем не Хелене, а секретарь бизнесмена Прийта Пийльманна Кларика Вирит.
Кто же она, эта Кларика Вирит?
Кларика Вирит закончила в 1993 году гимназию в Каркси-Нуйа, а через три года после этого поступила в Таллиннский университет для изучения Скандинавских языков, литературы и лингвистике, пишет Linkedin.
С 2010 по 2018 годы училась в Тартуском университете на юриста и у нее есть два диплома о высшем образовании - бакалавра и магистра.
Вирит начала работа в 2009 году в фирме Viru Keemia Grupp (VKG) ассистентом совета директоров. О Вирит в прессе писали в марте 2010 года, когда женщина появилась на дне рождения Анны-Марии Галоян, передает Elu24.
«На праздничном ужине в Батарейной тюрьме тогда присутствовали директор тюрьмы Андрус Виллем лично, бизнесмен Райво Райдам, собственник «Gold and Silver» Кюлли Вольмер, Линда Юмера - организатор фестиваля Pöff, резидент Эстонии - британский писатель Майкл-Уайн Паркер, Кларика Вирит (VKG), журналисты Яанус Хямарсоо и Сирье Раттус», - писал портал Elu24 10 лет назад.
Со скандальной Галоян Кларику Вирит связывает также и другой случай. Бывшая политик Галоян, признанная виновной в присвоении крупной суммы на посту руководителя MTÜ Euroopa Liikumine, раздавала подарочные карты, не связанные с деятельностью НКО. Часть таких карточек Галоян подарила Вирит (оформленное на бумаге отличалось от действительного), пишет Riigi Teataja.
В июне 2011 года Вирит ушла из фирмы VKG, но через два года вновь оказалась в фирме на посту ассистента совета директоров.
В сентябре прошлого года женщина ушла из VKG. И вот тут уже интересное совпадение: Трийн Туула завершила свою карьеру на телевидении в роли ведущей прогноза погоды и ее последний рабочий день был 22 августа.
До Кларики Вирит дозвониться не получилось
Elu24 в течение недели пыталась связаться с бывшим ассистентом бизнесмена, но женщина не подняла трубку. Позже телефон был отключен. Звонили также Пийльманну, чтобы узнать, насколько близко они с знакомы с Кларикой Вирит. Но и руководитель предприятия тоже не ответил.
Единственная, кто взял трубку, была Туула, которая знает Вирит как личного секретаря Пийльманна. «Я знаю, что она решает все его вопросы и она личный помощник и секретарь. Зачем Кларика опубликовала это объявление, я не знаю. По словам Туулы, лично с Вирит она не знакома. Вариант любовного треугольника исключается.