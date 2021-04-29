Письмо читательницы: он настаивал на незащищенном контакте, и вот что вышло...

«Начали общаться пять месяцев тому назад. Просто как друзья, на фоне общих интересов. Стали встречаться через 2 месяца. Кино, кафе. Через месяц решили перейти к интимным отношениям. Я просила защищенный контакт и сходить к урологу, сдать анализы. Парень отказался, мотивируя тем, что всегда спал с презервативами, половых партнерш было немного, он уверен, что чист. Я обследовалась и была чиста. Через месяц решилась довериться и попробовать без.

Через 2 недели у меня появились неприятные симптомы. Сходила к врачу, он сказал, что это вирусная инфекция. Я сказала парню провериться. Пошел не к тому урологу, которого я рекомендовала, а по совету своего друга. Я знаю, что некоторые лаборатории выдают неверный результат (не в Эстонии - Прим.ред.), и не все врачи могут хорошо лечить. После обследования показала результаты гинекологу. Он по моим симптомам видит другую инфекцию. Попросил заново пересдать анализы моему бойфренду. Пришлось его долго уговаривать, так как рекомендации его друга априори ценнее, чем мои.