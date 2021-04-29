Письмо читательницы: он настаивал на незащищенном контакте, и вот что вышло...
23-летняя Василиса решила рассказать читателям о том, что произошло после того, как ее партнер активно настаивал на незащищенном контакте...
23-летняя Василиса решила рассказать читателям о том, что произошло после того, как ее партнер активно настаивал на незащищенном контакте...
«Начали общаться пять месяцев тому назад. Просто как друзья, на фоне общих интересов. Стали встречаться через 2 месяца. Кино, кафе. Через месяц решили перейти к интимным отношениям. Я просила защищенный контакт и сходить к урологу, сдать анализы. Парень отказался, мотивируя тем, что всегда спал с презервативами, половых партнерш было немного, он уверен, что чист. Я обследовалась и была чиста. Через месяц решилась довериться и попробовать без.
Через 2 недели у меня появились неприятные симптомы. Сходила к врачу, он сказал, что это вирусная инфекция. Я сказала парню провериться. Пошел не к тому урологу, которого я рекомендовала, а по совету своего друга. Я знаю, что некоторые лаборатории выдают неверный результат (не в Эстонии - Прим.ред.), и не все врачи могут хорошо лечить. После обследования показала результаты гинекологу. Он по моим симптомам видит другую инфекцию. Попросил заново пересдать анализы моему бойфренду. Пришлось его долго уговаривать, так как рекомендации его друга априори ценнее, чем мои.
В итоге сходил, проконсультировался с моим специалистом и просил прощения за свой безответственный поступок. До этого трепал мне нервы: «Я тебе не верю, что ты интересуешься мною искренне». Меня это все взбесило, и я устроила скандал, во всем виноват он, а еще выкаблучивался. Это его вывело и сказал, что как вылечимся, расстанемся. Так будет лучше для меня, он меня любит и не хочет, чтобы из-за него мне было плохо. А подставил меня случайно, до этого не обращался к урологам и не было у него таких проблем, такого опыта. Я люблю его, но ситуация меня напрягает. Что делать?» - спрашивает Василиса.