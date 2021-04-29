Вышел 4 сезон «Рассказа служанки». Чего ждать от продолжения сериала и стоит ли смотреть?

Первый сезон основан на одноименном романе Маргарет Этвуд и получил массу положительных отзывов и овации актерской игре Элизабет Мосс. Следующие два – имели уже не такие высокие рейтинги, но интригующий сюжет удержал зрителей у экранов. А вот новый, четвертый сезон возродил бурные споры сериаломанов. Что ждать от нового сезона "Рассказа служанки" и стоит ли его смотреть – читайте далее.

О чем сериал?

Действие сюжета разворачивается в Америке в неопределенном будущем. Главная героиня Джун, которую играет Элизабет Мосс, живет в тоталитарном государстве Галаад, где женщины являются "низшим сортом" общества. Есть служанки, которые рожают детей для высокопоставленных лиц, чьи жены бесплодны. Но все женщины, которые вступили во второй брак, считаются изменницами государства, поэтому их по принуждению отправляют в особые "красные центры" на перевоспитание.

Джун является как раз такой женщиной – она вторая жена Люка и у них есть совместный ребенок. Однажды, когда Джун пытается сбежать с дочкой в Канаду, ее ловят, отправляют в "красный центр", а после этого она становится служанкой командора Фреда. Поэтому ее называют Фредова, так как она его собственность. Параллельно с тем, как Джун начинает вынашивать ребенка Фреда, она разрабатывает свой план – сбежать и разыскать свою дочь.

В последней серии третьего сезона Джун наконец-то начинает воплощать свой план – увезти детей из Галаада в Канаду на самолете.

Что происходит в 4 сезоне "Рассказа служанки"?

Джун возглавляет восстание служанок и начинает войну против Галаада. Для Джун это не просто стремление победить, а желание отомстить тем, кто причинял ей и другим служанкам боль. В этом ей помогает служанка Джанин и любовник Ник. Конечно же, Фред, от которого сбежала Джун, будет разыскивать ее, чтобы ее убить.

Кто в главных ролях

Роль Джун Осборт играет 38-летняя Элизабет Мосс, известная по сериалам "Западное крыло", "Безумцы" и "Анатомия страсти". За свою роль в "Рассказе служанки" актриса получила престижную награду "Золотой глобус" в 2018 году и многомиллионную армию поклонников.

Роль жестокого Фреда, служанкой которого становится Джун, сыграл 50-летний британский актер Джозеф Файнс. Он брат Рэйфа Файнса, которого вы можете знать по роли Волан Де Морта в "Гарри Поттере".