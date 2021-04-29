Мировая звезда из Копли по имени Томми Кэш: артист выпустил новое видео и отправляется в мировое турне

Семь лет назад Томми Кэш был в летней студии программы Reporter и рассказывал о своих грандиозных планах. Как выяснилось, артист слов на ветер не бросает. Примерно тогда же артист дал интервью и порталу Limon.ee и впервые вся страна узнала, что он на самом деле жил в Копли и говорит по-русски. Интервью получилось очень интересным и глубоким. В 2021 году артист выпускает свое новое видео и собирается на мировые гастроли. Об этом рассказывает программа Reporter в свежем выпуске!

В новом видео Кэш не обошел стороной темы религии, средневековой мифологии и эзотерики. По словам артиста, путь к выпуску видео был тернистым, занял он примерно год, концепция планировалась и создавалась долго. А в столе у него было 3-4 версии сюжетов клипа вместе с рисунками предполагаемых кадров видео. Еще в далеком 2014 году Кэш говорил, что он не из тех рэперов, которые быстренько написали слова песни, утром проснулись в спортивках и в них же отсняли клип. Для него каждая деталь в клипе очень важна. И каждое новое видео - больше, чем музыка.

Мировое турне Томми Кэша запланировано на 2022 год и начнется оно в Америке - городе Сан-Франциско 10 февраля. Гастроли продлятся по около 10 месяцев, помимо Сан-Франциско Томми Кэша можно будет увидеть и весной следующего года в эстонских городах, а также в Москве (Россия), Киев (Украина), Норвегия (Осло), Германия (Берлин), Австрия (Вена), Великобритания (Лондон), всего 45 городов.