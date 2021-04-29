На Bolt вскоре сядет каждый? Что за новая таинственная услуга будет доступна в Эстонии?

Пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс сообщила, что хоть дела у их курьерской службы идут просто потрясающе во время пандемии, но новые автомобили марки Toyota CH-R и Yaris предназначены для другого. «Уже в прошлом году во время первых ограничений количество заказов выросло стремительно и интерес по-прежнему очень высокий», - сказала она.

Каршеринг?

«Сейчас можем лишь сказать, что автомобили на парковке Amserv в Таллинне связаны с новой услугой, которую мы готовимся опробовать в ближайшее время на эстонском рынке. К сожалению, более подробные комментарии мы сейчас дать не можем», - сказала пресс-секретарь.