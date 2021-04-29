Чт, 29.04.2021
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На Bolt вскоре сядет каждый? Что за новая таинственная услуга будет доступна в Эстонии?

Внимательные репортеры заметили на парковке представительства Amserv в Таллинне десятки шикарных автомобилей марки Toyota с надписью Bolt Drive. По словам фирмы, транспортные средства предназначены для новой услуги на эстонском рынке, о подробностях пока не рассказывают. 

Пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс сообщила, что хоть дела у их курьерской службы идут просто потрясающе во время пандемии, но новые автомобили марки Toyota CH-R и Yaris предназначены для другого. «Уже в прошлом году во время первых ограничений количество заказов выросло стремительно и интерес по-прежнему очень высокий», - сказала она. 

Каршеринг?

«Сейчас можем лишь сказать, что автомобили на парковке Amserv в Таллинне связаны с новой услугой, которую мы готовимся опробовать в ближайшее время на эстонском рынке. К сожалению, более подробные комментарии мы сейчас дать не можем», - сказала пресс-секретарь. 

Предполагается, что Bolt пойдет по стопам конкурента - фирмы Citybee, которая 2019 год завершила с убытком, данных по 2020 году пока что не имеется. Но Citybee планируется расширяться и предоставлять услуги также во всем уезде Харьюмаа. 

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