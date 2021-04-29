Скандалы и суды сгубили дуэт: что стало с солистами популярной группы «Фактор 2»

Илья Подстрелов и Владимир Панченко объединились в 1999 году под названием "Фактор 2" и уже в начале нулевых буквально взорвали российский шоу-бизнес своими хулиганскими песнями. Их хиты «Скажи, красавица», «Отчим», «Война», «Одинокая звезда», «Письма» распевали все подростки. Однако, слава была недолгой - сегодня о них мало кто вспоминает.

Журналистам удалось связаться только с основателем группы, Ильей Подстреловым. Оказалось, что парни покинули Россию, но занятия музыкой не забросили. Илья и Владимир живут в Германии, давно обзавелись семьями, но отношения не поддерживают.

Подстрелов часто бывает в России с гастролями, но на концертах в основном исполняет старые песни - новые композиции не пользуются такой популярностью. Он по-прежнему работает от имени группы "Фактор 2". Его бывший коллега, Владимир Панченко, также представляет некогда популярную группу, но выступает только в Германии.

Владимир тоже выступает под названием „Фактор-2“ — я разрешил ему пользоваться брендом группы. Мы распределили все так (чтобы Володя с голоду не помер), что я гастролирую по России, а он работает только в Германии. Я также иногда выезжаю заграницу, но мы не пересекаемся, 6

— рассказал Подстрелов.

Илья признался, что их с Володей рассорил бизнес. Денег не хватало, выступлений было мало, по словам Подстрелова, он даже брал кредиты и круглосуточно работал на студии, в то время как Панченко приезжал только на запись песен и тут же возвращался обратно к семье. А доходы при этом делились пополам. Дружба закончилась скандалом, восстанавливать отношения и вновь объединяться парни не планируют.

Было время, когда наш коллектив мало выступал, и я взял кредит для того, чтобы хоть как-то существовать. Володя также взял на себя обязанность по выплате кредита, однако потом все развалилось. Был даже суд… 6

- вспоминает экс-солист.

В личной жизни артистов все сложилось неплохо. Илья был женат на девушке по имени Татьяна, у них растет дочь Линда. Девочку назвали в честь популярной российской певицы, хиты которой Подстрелов очень любил в юности. Сейчас же он строит семейный быт с Ириной, которая 3 ноября 2019 гола подарила возлюбленному сына Савелия.