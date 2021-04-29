Не коронавирусом единым: эстонское государство озаботилось сексуальным здоровьем местных геев

Что представляет собой проверка сексуального здоровья для мужчин, которым нравятся мужчины?

Проверка сексуального здоровья – это диагностика ВИЧ и передающихся половым путем инфекций, а также лечение и консультирование мужчин, занимающихся сексом с мужчинами (МСМ). Возможно, ты не задумываешься о том, что тебе грозит эта болезнь, но тест на ВИЧ и проверка на другие передающиеся половым путем инфекции входит в проверку здоровья каждого сексуально активного человека.

Проверка сексуального здоровья — услуга конфиденциальная и бесплатная, независимо от наличия медицинской страховки!

С помощью тестирования сможешь держать свое здоровье под контролем

Многие передающиеся половым путем инфекции могут протекать бессимптомно и без каких-либо жалоб. Несмотря на это, инфекция может оказывать воздействие на здоровье и передаваться другим людям. По этой причине нужно проходить тестирование регулярно, даже если у тебя нет никаких признаков или симптомов. Тестирование – это единственный способ быть уверенным, что ты здоров.

Если у тебя высокий риск инфицирования ВИЧ (например, у тебя много случайных партнеров), то можешь взвесить возможность принимать доконтактное профилактическое лечение, или PrEP (Pre-exposure prophylaxis – англ.). При приеме лекарственных препаратов значительно снижается риск инфицирования ВИЧ при соприкосновении с вирусом.

Что включает в себя проверка сексуального здоровья?

Тестирование на ВИЧ

Тестирование на инфекции, передающиеся половым путем

В зависимости от анамнеза пациента и осмотра берутся пробы для диагностики следующих заболеваний:

гонорея

трихомониаз

хламидиоз

микоплазма

При необходимости также берут кровь на анализ для диагностики следующих заболеваний:

сифилис

гепатит Б

гепатит C

Консультирование по вопросам сексуального здоровья

Презервативы и лубриканты

Где МСМ могут пройти проверку сексуального здоровья?

ТАЛЛИНН

Клиника сексуального здоровья

Адрес: Марди 3.

Тел: 666 5123 или 512 23 88.

E-mail: seksuaaltervisekliinik@estl.ee

NB! Прием проводится по предварительной регистрации!

ТАРТУ

Консультация по вопросам сексуального здоровья

Адрес: Рингтеэ 75 (Лыунакескус).

Тел: 5919 3944.

E-mail: info@stn.ee.

NB! Прием проводится по предварительной регистрации!

КУРЕССААРЕ

Частная клиника Hanvar AS

Адрес: Кауба 19.

Тел: 45 33 380.

E-mail: registratuur@hanvar.ee.

NB! Прием проводится по предварительной регистрации!

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