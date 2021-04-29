Не коронавирусом единым: эстонское государство озаботилось сексуальным здоровьем местных геев
В Эстонии проходит массовая проверка сексуального здоровья мужчин, которым нравятся мужчины, пишет Hiv.ee.
В Эстонии проходит массовая проверка сексуального здоровья мужчин, которым нравятся мужчины, пишет Hiv.ee.
Что представляет собой проверка сексуального здоровья для мужчин, которым нравятся мужчины?
Проверка сексуального здоровья – это диагностика ВИЧ и передающихся половым путем инфекций, а также лечение и консультирование мужчин, занимающихся сексом с мужчинами (МСМ). Возможно, ты не задумываешься о том, что тебе грозит эта болезнь, но тест на ВИЧ и проверка на другие передающиеся половым путем инфекции входит в проверку здоровья каждого сексуально активного человека.
Проверка сексуального здоровья — услуга конфиденциальная и бесплатная, независимо от наличия медицинской страховки!
С помощью тестирования сможешь держать свое здоровье под контролем
Многие передающиеся половым путем инфекции могут протекать бессимптомно и без каких-либо жалоб. Несмотря на это, инфекция может оказывать воздействие на здоровье и передаваться другим людям. По этой причине нужно проходить тестирование регулярно, даже если у тебя нет никаких признаков или симптомов. Тестирование – это единственный способ быть уверенным, что ты здоров.
Если у тебя высокий риск инфицирования ВИЧ (например, у тебя много случайных партнеров), то можешь взвесить возможность принимать доконтактное профилактическое лечение, или PrEP (Pre-exposure prophylaxis – англ.). При приеме лекарственных препаратов значительно снижается риск инфицирования ВИЧ при соприкосновении с вирусом.
Что включает в себя проверка сексуального здоровья?
В зависимости от анамнеза пациента и осмотра берутся пробы для диагностики следующих заболеваний:
При необходимости также берут кровь на анализ для диагностики следующих заболеваний:
Консультирование по вопросам сексуального здоровья
Презервативы и лубриканты
Где МСМ могут пройти проверку сексуального здоровья?
ТАЛЛИНН
Клиника сексуального здоровья
Адрес: Марди 3.
Тел: 666 5123 или 512 23 88.
E-mail: seksuaaltervisekliinik@estl.ee
NB! Прием проводится по предварительной регистрации!
ТАРТУ
Консультация по вопросам сексуального здоровья
Адрес: Рингтеэ 75 (Лыунакескус).
Тел: 5919 3944.
E-mail: info@stn.ee.
NB! Прием проводится по предварительной регистрации!
КУРЕССААРЕ
Частная клиника Hanvar AS
Адрес: Кауба 19.
Тел: 45 33 380.
E-mail: registratuur@hanvar.ee.
NB! Прием проводится по предварительной регистрации!
Другие возможности для проверки сексуального здоровья
Можешь проверить свое сексуальное здоровье также в любом подходящем тебе медицинском учреждении по всей Эстонии. На передающиеся половым путем инфекции можно провериться у дермато-венеролога, уролога или андролога. В этом случае нужно будет действовать плата за визит. Если у тебя нет медицинской страховки, то нужно будет также оплатить все анализы. Для молодежи в возрасте до 26 лет (включительно) работают молодежные консультационные центры, в которых тестирование бесплатно для всех (в том числе и для тех, у кого нет медицинской страховки). В кабинетах тестирования и консультирования по ВИЧ можно бесплатно протестироваться на ВИЧ, гепатиты В и С.