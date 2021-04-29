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КОГО ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА? ⟩ Самый правдивый гороскоп на май от эстонского астролога Кристины Ивановой

Астролог Кристина Иванова ФОТО: личный архив

Венера в Близнецах будет располагать нас  к непринужденному общению, дружеским встречам (которые могут привести к чему-то большему). Она даст шансы на спонтанную влюбленность - и очень часто в ровесников или в партнера моложе. Пока Венера движется по этому легкому знаку, то даже люди стеснительные, с интровертной составляющей в характере, могут раскрыться по-новому. Знакомства через приложения приветствуются. Главный совет месяца - допускайте элемент спонтанности и будьте смелее сами.

Что касается деловой сферы, то совет тот же. Обращайтесь к знакомым с просьбами, чтобы замолвили за вас словечко там, где нужно. Деловые вопросы будет намного проще решить в кулуарах, нежели на официальных встречах. Для заключения важных контрактов или договоров советую избегать чисел с 11 по 15, с 24 по 31 мая.

Огромное значение приобретают любые чаты! Ведь Меркурий, отвечающий за наши ежедневные деловые контакты, тоже находится в Близнецах в этом месяце (и останется там дольше обычного из-за поворота в ретродвижение 30.05). Тут он в своём лучшем положении, поэтому информации будет много. «Зашевелятся» многие проекты, которые встали на паузу в последние 3 месяца. Это самый активный и плодотворный период для учеников и студентов. Придётся делать много и сразу, но есть возможность за этот короткий промежуток совершить крутой квантовый скачок в обучении. Только рекомендую соблюдать следующую последовательность: до 24 мая активно изучаем новое, с 24.05 до конца июня закрепляем и осмысливаем полученные знания и “подчищаем” хвосты. То есть если на носу экзамен, лучше активно готовиться до конца мая, а потом просто повторять.

Марс движется по знаку Рака, и особенное значение приобретает нарастающее народное недовольство существующей системой. Это больше про гнетущее молчание и плотно поджатые губы, чем про активный протест. Открытый протест больше возможен во второй половине июня, когда Марс перейдёт в знак Льва. Июнь вообще будет богат на новые рокировки в политических кругах. Этому, помимо смены знака Марсом, будут способствовать ещё несколько факторов.  Но об этом предлагаю поговорить в конце месяца.

В конце месяца произойдет лунное затмение на оси Близнецы - Стрелец. Оно будет акцентировать темы учебы, поездок и переездов (для кого-то даже в другую страну). Часто именно лунное затмение выставляет какую-то проблематику, а решения принимаются на солнечном. Но это абстракции, что касается личного, то если ваш день рождения с 24 по 28 мая - этот год будет один из самых важных в ближайшее 19 лет. В каких именно сферах - может показать только индивидуальный прогноз.

Дни вокруг затмения с 24 по 28 мая могут будить в нас тревоги и сомнения, поэтому лучше в этом промежутке не принимать никаких судьбоносных решений и быть предельно внимательными на дорогах. В такие периоды очень сильны наши коллективные, бессознательные инстинкты. Издревле люди боялись, когда Луна затмевала Солнце и наступала тьма. В чертогах нашего бессознательного дремлют эти древние страхи на уровне инстинктов. Поэтому в такие периоды мы просто перестаём замечать знаки и склонны совершать ошибки, которые в другое время не совершили бы.

Овен

Вопрос финансов для Овнов будет самым главным. Энергетический ресурс нужно черпать дома, в кругу семьи и родителей. Идеально, если ваша сфера деятельности связана с недвижимым имуществом, строительными работами или природными ресурсами. Так или иначе, и заработки, и траты будут крутиться вокруг квартирного вопроса. В этом месте будут много неожиданных перспектив. 

Удачные дни: 3-15, 24-31

Конфликтные дни: 1, 2

Телец

Тельцам будет исключительно везти в первую неделю месяца. Неожиданные приятные известия не заставят себя ждать, поэтому ловите удачу за хвост, пока в вашем знаке целый парад планет. Полезно немного понежится под весенним солнышком и побаловать себя покупками. Вещи, купленные в этот период, прослужат вам долго. С 11 по 15 мая настанет время серьезных искушений. Избегайте судьбоносных решений в этот период и не вздумайте претендовать на чужое.

Удачные дни: 3-8, 17-21

Конфликтные дни: 1, 2, 11-15, 24-29

Близнецы

Первая неделя месяца будет напоминать затишье перед бурей. Настоящая жизнь у вас закипит после 8-го мая. Высокая контактность, талант коммуникаций и ваше удивительное обаяние будут давать невиданные шансы себя проявить. Особенно повезет в любви тем, кто не будет стесняться идти на контакт первым. Это же правило касается и деловой сферы. Быстрые реакции – ваш конек. Оформление документов, договоров и всех важных дел лучше планировать до 24 мая.

Удачные дни: 1, 2, 8-13

Конфликтные дни: 5, 24-31

Рак

Рачьи инициативы будут направлены на поиски новых контактов. Учитывая планетарные энергии, вы будете себя вести более настойчиво, чем обычно. Месяц располагает к большому количеству новых знакомств, но это не отменит желания «побренчать» доспехами. Поэтому старайтесь не доминировать и не спорить из-за пустяков, особенно с новыми людьми, которые еще не знают полного списка ваших достоинств.

Удачные дни: 1, 7, 8, 12-17, 19, 28, 29

Конфликтные дни: 2, 4, 5, 9-11, 21-26

Лев

Львам не даст скучать начальство или люди вышестоящие. Вы можете получить приятные новости, но для этого придется поработать. Искушений в мае будут много. В этом месяце вам будет просто необходимо доказывать окружающим свою значимость. Темы престижа и социализации будут доминировать над остальными. Это хороший период для обращений в высшие инстанции, оформления документов и ходатайств о кредитах. Месяц предполагает принятие важных решений в значимых для вас вопросах.

Удачные дни: 1, 9-19, 30, 31

Конфликтные дни: 2-5, 19-22, 26, 27

Дева

Дев сильно будут тянуть в дальние дали, то ли физически, то ли ментально. В любом случае окружающим будет казаться, что вы витаете далеко от реальности. Идеально отправится в путешествие. До 24 мая поездки должны быть удачными. Особенно важен это месяц для учеников, абитуриентов и преподавателей. Темы учебы выйдут на первый план, полученные знания окажутся прикладными. Удача придет издалека!

Удачные дни: 1, 2, 8-13

Конфликтные дни: 5, 24-31

Весы

Прожить майские сценарии у Весов есть два варианта – либо выяснять отношения, либо предаться страсти. Акцентом этого месяца должно быть понимание того, что вы сейчас слишком возбуждены, чтобы адекватно оценивать риски данного периода. Вам будут хотеться всего и сразу. Но получить все в одном месте это не всегда возможно. Поэтому берегитесь искушений с 10 по 15 число. Их будет много! Не гоните на красный свет, ни в прямом, ни в переносном смысле.

Удачные дни: 3-8, 17-21

Конфликтные дни: 1, 2, 11-15, 24-29

Скорпион

У Скорпионов май будет про любовь и все, что с ней связано. Месяц очень активных выборов, возможно, даже из двух, а то и трех партнеров. Ваши шансы на успех велики, если быть смелее. Это же касается и всех юридических и правовых вопросов. У дел, начатых до 24 мая, есть шанс на благополучное завершение. Последняя неделя месяца будет полна искушений. Чужими деньгами лучше не рисковать.

Удачные дни: 2-8, 10-20

Конфликтные дни: 1

Стрелец

У Стрельцов будет много работы и суеты вокруг чужих дел. Приготовьтесь к тому, что вы будете нужны одновременно в разных местах. Если есть возможность, займитесь профилактикой здоровья, походите на массаж или просто побудьте больше на свежем воздухе. А вот последняя неделя месяца может подарить романтические эмоции. Но будьте осторожны, не бросайтесь в омут с головой. В периоды затмений мы склонны к фатальным заблуждениям. Отложите окончательное «да!» до июня.

Удачные дни: 25-31

Конфликтные дни: 1, 2, 6-9, 12, 19-22

Козерог

Козерогам надо ловить удачу за хвост! В первые три недели месяца вам исключительно везет. Дела будут спориться, а жизнь изобиловать возможностями. Претворяйте в жизнь смелые решения, особенно если они связаны с темами любого творчества или искусства. В мае получится все, что вы сделаете с вдохновением. Кого-то из вас может ожидать пополнение в семействе или крупное торжество.

Удачные дни: 8-23

Конфликтные дни: 1-4, 25

Водолей

Водолеям полезно обратить внимание на дела домашние и семейные. Вероятно, вас попытаются привлечь к строительным или ремонтным работам. В любом случае вся рутина будет крутиться вокруг дома, так почему бы не закатить пир горой для самых близких? Пока будете накрывать столы, сами получите массу удовольствия. Удачными станут проекты, связанные с покупкой недвижимости, строительных материалов или предметов интерьера.

Удачные дни: 6-20

Конфликтные дни: 1-5, 24

Рыбы

Рыбам может неожиданно захотеться знать все и обо всех! Это прекрасная возможность расширить свой кругозор новыми подробностями. Месяц хорош для непринужденного общения, новых знакомств и покупок любых средств передвижения – от роликов до автомобиля. Если в планах есть такие покупки, то лучше совершать до 26 мая. Одиноким Рыбкам надо обязательно выходить в свет или хотя бы обзавестись приложением для знакомств.

Удачные дни: 1-4, 10-14, 29-30

Конфликтные дни: 20-24, 28

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