КОГО ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА? ⟩ Самый правдивый гороскоп на май от эстонского астролога Кристины Ивановой

Что касается деловой сферы, то совет тот же. Обращайтесь к знакомым с просьбами, чтобы замолвили за вас словечко там, где нужно. Деловые вопросы будет намного проще решить в кулуарах, нежели на официальных встречах. Для заключения важных контрактов или договоров советую избегать чисел с 11 по 15, с 24 по 31 мая.

Огромное значение приобретают любые чаты! Ведь Меркурий, отвечающий за наши ежедневные деловые контакты, тоже находится в Близнецах в этом месяце (и останется там дольше обычного из-за поворота в ретродвижение 30.05). Тут он в своём лучшем положении, поэтому информации будет много. «Зашевелятся» многие проекты, которые встали на паузу в последние 3 месяца. Это самый активный и плодотворный период для учеников и студентов. Придётся делать много и сразу, но есть возможность за этот короткий промежуток совершить крутой квантовый скачок в обучении. Только рекомендую соблюдать следующую последовательность: до 24 мая активно изучаем новое, с 24.05 до конца июня закрепляем и осмысливаем полученные знания и “подчищаем” хвосты. То есть если на носу экзамен, лучше активно готовиться до конца мая, а потом просто повторять.

Марс движется по знаку Рака, и особенное значение приобретает нарастающее народное недовольство существующей системой. Это больше про гнетущее молчание и плотно поджатые губы, чем про активный протест. Открытый протест больше возможен во второй половине июня, когда Марс перейдёт в знак Льва. Июнь вообще будет богат на новые рокировки в политических кругах. Этому, помимо смены знака Марсом, будут способствовать ещё несколько факторов. Но об этом предлагаю поговорить в конце месяца.

В конце месяца произойдет лунное затмение на оси Близнецы - Стрелец. Оно будет акцентировать темы учебы, поездок и переездов (для кого-то даже в другую страну). Часто именно лунное затмение выставляет какую-то проблематику, а решения принимаются на солнечном. Но это абстракции, что касается личного, то если ваш день рождения с 24 по 28 мая - этот год будет один из самых важных в ближайшее 19 лет. В каких именно сферах - может показать только индивидуальный прогноз.

Дни вокруг затмения с 24 по 28 мая могут будить в нас тревоги и сомнения, поэтому лучше в этом промежутке не принимать никаких судьбоносных решений и быть предельно внимательными на дорогах. В такие периоды очень сильны наши коллективные, бессознательные инстинкты. Издревле люди боялись, когда Луна затмевала Солнце и наступала тьма. В чертогах нашего бессознательного дремлют эти древние страхи на уровне инстинктов. Поэтому в такие периоды мы просто перестаём замечать знаки и склонны совершать ошибки, которые в другое время не совершили бы.

Овен