КОГО ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА? ⟩ Самый правдивый гороскоп на май от эстонского астролога Кристины Ивановой

Тельцам будет исключительно везти в первую неделю месяца. Неожиданные приятные известия не заставят себя ждать, поэтому ловите удачу за хвост, пока в вашем знаке целый парад планет. Полезно немного понежится под весенним солнышком и побаловать себя покупками. Вещи, купленные в этот период, прослужат вам долго. С 11 по 15 мая настанет время серьезных искушений. Избегайте судьбоносных решений в этот период и не вздумайте претендовать на чужое.
Конфликтные дни: 1, 2, 11-15, 24-29
Первая неделя месяца будет напоминать затишье перед бурей. Настоящая жизнь у вас закипит после 8-го мая. Высокая контактность, талант коммуникаций и ваше удивительное обаяние будут давать невиданные шансы себя проявить. Особенно повезет в любви тем, кто не будет стесняться идти на контакт первым. Это же правило касается и деловой сферы. Быстрые реакции – ваш конек. Оформление документов, договоров и всех важных дел лучше планировать до 24 мая.
Конфликтные дни: 5, 24-31
Рачьи инициативы будут направлены на поиски новых контактов. Учитывая планетарные энергии, вы будете себя вести более настойчиво, чем обычно. Месяц располагает к большому количеству новых знакомств, но это не отменит желания «побренчать» доспехами. Поэтому старайтесь не доминировать и не спорить из-за пустяков, особенно с новыми людьми, которые еще не знают полного списка ваших достоинств.
Удачные дни: 1, 7, 8, 12-17, 19, 28, 29
Конфликтные дни: 2, 4, 5, 9-11, 21-26
Львам не даст скучать начальство или люди вышестоящие. Вы можете получить приятные новости, но для этого придется поработать. Искушений в мае будут много. В этом месяце вам будет просто необходимо доказывать окружающим свою значимость. Темы престижа и социализации будут доминировать над остальными. Это хороший период для обращений в высшие инстанции, оформления документов и ходатайств о кредитах. Месяц предполагает принятие важных решений в значимых для вас вопросах.
Удачные дни: 1, 9-19, 30, 31
Конфликтные дни: 2-5, 19-22, 26, 27
Дев сильно будут тянуть в дальние дали, то ли физически, то ли ментально. В любом случае окружающим будет казаться, что вы витаете далеко от реальности. Идеально отправится в путешествие. До 24 мая поездки должны быть удачными. Особенно важен это месяц для учеников, абитуриентов и преподавателей. Темы учебы выйдут на первый план, полученные знания окажутся прикладными. Удача придет издалека!
Конфликтные дни: 5, 24-31
Прожить майские сценарии у Весов есть два варианта – либо выяснять отношения, либо предаться страсти. Акцентом этого месяца должно быть понимание того, что вы сейчас слишком возбуждены, чтобы адекватно оценивать риски данного периода. Вам будут хотеться всего и сразу. Но получить все в одном месте это не всегда возможно. Поэтому берегитесь искушений с 10 по 15 число. Их будет много! Не гоните на красный свет, ни в прямом, ни в переносном смысле.