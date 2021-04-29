10 лет со дня свадьбы Кейт и Уильяма: гнев королевы, попа Пиппы Миддлтон и другие скандалы церемонии

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. ФОТО: POOL/REUTERS

29 апреля 2011 года в Великобритании состоялось одно из самых обсуждаемых событий в современной истории королевской семьи. Принц Уильям женился на Кейт Миддлтон. За церемонией по телевизору наблюдали 26 миллионов человек по всему миру. Еще один миллион граждан страны и туристов выстроился вдоль маршрута между Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом, чтобы поприветствовать молодоженов.

Кейт и Уильям выглядели очень счастливы. Время показало, что их чувства являются прочными и искренними. Именно поэтому сейчас ту свадьбу называют чуть ли не самой идеальной. Вот только в реальности церемония не была таковой. Во время праздника произошло немало курьезных и даже скандальных инцидентов, которые остались за кадром. В день десятилетия брака Кейт и Уильяма самое время вспомнить про эти эпизоды.

Гнев королевы

Важно понимать, что для принца и его избранницы свадьба была не только праздником, но и частью рабочих обязательств. Вся церемония тщательно продумана, а ее детали регулирует специальный протокол. Не соблюсти протокол — значит оскорбить корону. Собственно, именно это и сделала Кейт Миддлтон.

Проходя к алтарю невеста должна была выполнить реверанс перед Елизаветой II, выражая ей свое почтение. Вот только Миддлтон так сильно волновалась, что забыла данную деталь. Судя по тому, что позднее сообщали инсайдеры, королева была в гневе.

Протокол очень важен. Там указаны время и порядок прибытия гостей. Невеста приезжает последней, но самым последним гостем всегда оказывается королева. Королева даже не таком мероприятии должна быть самым важным лицом, 1

— рассказывал эксперт Уильям Хенсон.

На обратном пути, когда церемония уже была закончена, Кейт все-таки выполнила реверанс, и это немного исправило ситуацию. Что интересно, спустя годы Меган Маркл не повторила ошибку Миддлтон, но, как все мы знаем, эта маленькая деталь, никак не повлияла на ее отношения с Елизаветой II.

Однако это далеко не единственный спорный момент свадьбы, связанный с именем королевы. Спустя некоторое время после свадьбы выяснилось, что монарх была недовольна...праздничной каретой, которую выбрали влюбленные! Якобы Елизавета II рассказала, что карета слишком большая и выглядит вульгарно. Так ли это на самом деле? Вряд ли мы когда-нибудь узнаем ответ на этот вопрос.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. ФОТО: TOM HEVEZI/AP

Опасные инциденты

Свадебная церемония такого масштаба — это всегда головная боль для всех сотрудников правоохранительных органов. Задолго до праздника Скотланд-Ярд начал заниматься вопросами безопасности. Специалисты выявили и задержали около 20 человек, которые могли планировать теракты или акции протеста в день свадьбы. И все же, один неприятный инцидент произошел.

Ночь перед церемонией Кейт проводила в одном из отелей Лондона. Работники Скотланд-Ярда создали безопасную зону вокруг гостиницы, но за 15 минут до выхода Миддлтон они заметили подозрительное транспортное средство.