10 лет со дня свадьбы Кейт и Уильяма: гнев королевы, попа Пиппы Миддлтон и другие скандалы церемонии

Ровно 10 лет назад состоялась свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Сейчас считается, что церемония была эталонной, но без скандалов все равно не обошлось, пишет Стархит.
29 апреля 2011 года в Великобритании состоялось одно из самых обсуждаемых событий в современной истории королевской семьи. Принц Уильям женился на Кейт Миддлтон. За церемонией по телевизору наблюдали 26 миллионов человек по всему миру. Еще один миллион граждан страны и туристов выстроился вдоль маршрута между Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом, чтобы поприветствовать молодоженов.
Кейт и Уильям выглядели очень счастливы. Время показало, что их чувства являются прочными и искренними. Именно поэтому сейчас ту свадьбу называют чуть ли не самой идеальной. Вот только в реальности церемония не была таковой. Во время праздника произошло немало курьезных и даже скандальных инцидентов, которые остались за кадром. В день десятилетия брака Кейт и Уильяма самое время вспомнить про эти эпизоды.
Гнев королевы
Важно понимать, что для принца и его избранницы свадьба была не только праздником, но и частью рабочих обязательств. Вся церемония тщательно продумана, а ее детали регулирует специальный протокол. Не соблюсти протокол — значит оскорбить корону. Собственно, именно это и сделала Кейт Миддлтон.
Проходя к алтарю невеста должна была выполнить реверанс перед Елизаветой II, выражая ей свое почтение. Вот только Миддлтон так сильно волновалась, что забыла данную деталь. Судя по тому, что позднее сообщали инсайдеры, королева была в гневе.
Протокол очень важен. Там указаны время и порядок прибытия гостей. Невеста приезжает последней, но самым последним гостем всегда оказывается королева. Королева даже не таком мероприятии должна быть самым важным лицом,
На обратном пути, когда церемония уже была закончена, Кейт все-таки выполнила реверанс, и это немного исправило ситуацию. Что интересно, спустя годы Меган Маркл не повторила ошибку Миддлтон, но, как все мы знаем, эта маленькая деталь, никак не повлияла на ее отношения с Елизаветой II.
Однако это далеко не единственный спорный момент свадьбы, связанный с именем королевы. Спустя некоторое время после свадьбы выяснилось, что монарх была недовольна...праздничной каретой, которую выбрали влюбленные! Якобы Елизавета II рассказала, что карета слишком большая и выглядит вульгарно. Так ли это на самом деле? Вряд ли мы когда-нибудь узнаем ответ на этот вопрос.
Опасные инциденты
Свадебная церемония такого масштаба — это всегда головная боль для всех сотрудников правоохранительных органов. Задолго до праздника Скотланд-Ярд начал заниматься вопросами безопасности. Специалисты выявили и задержали около 20 человек, которые могли планировать теракты или акции протеста в день свадьбы. И все же, один неприятный инцидент произошел.
Ночь перед церемонией Кейт проводила в одном из отелей Лондона. Работники Скотланд-Ярда создали безопасную зону вокруг гостиницы, но за 15 минут до выхода Миддлтон они заметили подозрительное транспортное средство.
Кто-то в машине проехал в безопасную зону, остановился прямо за углом отеля, вышел из машины, встал и присоединился к толпе. Теперь у нас была серьезная проблема. Это потенциальная бомба в машине. Это было так близко ко входу и выходу, что мы, возможно, не смогли бы вовремя вывести Кейт и ее сопровождающих. Прибыли наши офицеры, специализирующиеся на взрывах, это не была бомба, поэтому мы смогли не только снизить уровень угрозы, но и придерживаться плана А. Я до сих пор думаю, что этот несчастный человек, кем бы он ни был, может быть, турист, который вернулся и обнаружил свою машину без окон и дверей, да еще и с парковочным талоном,
— делился командующий столичной полиции Боб Бродхерст.
Неприятный инцидент произошел и уже после венчания. Одна из лошадей, участвовавших в параде, испугалась большого количество людей вокруг. Животное скинуло наездника и помчалось прочь. Конь пробежал рядом с Кейт Миддлтон и Уильямом, но влюбленные отделались легким испугом. Никто из гостей также не пострадал.
Сексуальная сестренка
Страшный сон любой невесты — лишиться всеобщего внимания в такой важный и особенный день. Именно это едва не произошло с Кейт Миддлтон. Подружкой герцогини Кембриджской стала ее младшая сестра Пиппа. Девушка все время находилась рядом с невестой, поправляя подол ее платья.
Вот только сама Пиппа выглядела не менее эффектно, чем Кейт. Все дело в том, что для церемонии сестра невесты выбрала обтягивающее платье от Alexander McQueen. Наряд так сильно подчеркивал бедра и ягодицы Пиппы, что к этой области ее тела было приковано чрезмерное внимание. В Сети до сих пор можно найти мемы, посвященные данному казусу.
Так или иначе, ни Пиппа, ни Кейт внимания на происходящее не обратили. В итоге модная оплошность не позволила испортить свадьбу.
Спорные подарки
Кейт и Уильям задолго до свадьбы выпустили заявление, в котором просили приглашенных на церемонию не дарить им подарки. Вместо этого влюбленные предлагали друзьям и родственникам перевести деньги на благотворительность.
И все же, некоторые гости сделали влюбленным презенты. Так, Борис Джонсон, который в тот момент занимал пост мэра Лондона, подарил влюбленным велосипед для двоих. Дело в том, что политик известен своей любовью к данному транспортному средству. Раньше он регулярно ездил на велосипеде на работу.
Премьер-министр Дэвид Кэмерон преподнес молодоженам набор фотографий уэльского острова Англси. Бюджетный и очень необычный презент.
Но больше всего вопросов вызвал, конечно, подарок Камиллы Паркер-Боулз. Супруга Чарльза презентовала невесте золотой браслет с гравировкой. На одной стороне была буква «К» (Кейт) и диадема, а на другой также «К» (Камилла) и корона. Таким образом герцогиня намекнула не только на особую связь с Миддлтон, но и на то, что в будущем обе женщины займут место рядом с королями страны.
Поклонники принцессы Дианы сочли подарок неуместным. Камилле до сих пор припоминают связь с Чарльзом в период его брака с леди Ди. По мнению фанатов, такой презент привел бы в ярость мать Уильяма, если бы она была жива.
Ни одна свадьба не может обойтись без мелких шероховатостей. Когда же речь идет о церемонии такого масштаба и значения, градус накала повышается в разы. Так или иначе, Кейт и Уильям в день своей свадьбы выглядели, как идеальная пара, а обо всех казусах и неприятностях их праздника стало известно гораздо позднее.