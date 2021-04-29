Диетолог назвала причины не употреблять молоко взрослым людям

Специалист отметила, что для расщепления лактозы, содержащейся в этом продукте, нужен фермент лактаза. Он присутствует в кишечнике людей лишь до трех-пяти лет, поэтому в старшем возрасте молоко может вызывать метеоризм и другие расстройства желудочно-кишечного тракта.

«Это действительно показатель непереносимости молока. И более чем у 90 процентов людей такая ситуация имеет место, это почти вариант нормы», — пояснила Шмелева. По ее словам, продукты, которые легко усваивают дети, иногда нежелательны для взрослых.