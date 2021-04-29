Отдай миллионы: муж Любови Успенской требует разделить имущество

Жизнь Любови Успенской продолжают сотрясать скандалы. Не успела королева шансона наладить мир с дочерью, как на неё пошёл войной муж Александр Плаксин.

Как узнал Sobesednik.ru, Плаксин требует у Успенской раздела имущества. «Александр претендует в первую очередь на загородный дом Успенской, – рассказали наши источники. – По закону он имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей».

Для Успенской новость о том, что супруг устроил дележку имущества, стала настоящим шоком. С ним звезда рассталась после конфликта с дочерью. Певица уверяла, что именно отец виновен в том, что Татьяна стала злоупотреблять запрещенными препаратами, и настраивал против неё дочь.