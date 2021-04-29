Дочь Волочковой затравили после выступления в шоу матери
Девушка стойко выдержала хейт и поблагодарила поклонников за поддержку, сообщает Пятый канал.
Девушка стойко выдержала хейт и поблагодарила поклонников за поддержку, сообщает Пятый канал.
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна столкнулась с волной хейта после выступления на шоу своей знаменитой мамы, где 15-летняя девушка исполнила песню на французском языке в образе клоуна. Подписчики в Instagram вылили ушат грязи на дочь балерины, отметив и ее внешность, и вокальные данные.
«Тебе и грим клоуна не нужен. <…> На тебе природа отдохнула. <…> Мать-то в молодости красивая была…», — привела в сторис пример оскорблений Ариадна.
Затем девушка поблагодарила своих поклонников, которые выразили ей поддержку в этой неприятной ситуации. Вероятно, все же тех, кто одобряет творческие эксперименты дочери Волочковой, оказалось больше.
«Хочу адресовать эту историю тем, кто написал мне очень много хороших слов, добрых. И я безумно рада, что есть люди понимающие, люди с сердцем, с душой. Просто спасибо вам, что вы есть! Я очень-очень сильно вас ценю!» — сказала Ариадна.
Дочь эпатажной танцовщицы от союза с Игорем Вдовиным родилась в 2005 году. Уже два года она живет отдельно от матери с отцом и мачехой — такое решение девушка приняла сама. Периодически балерина проводит время со своей единственной наследницей и поддерживает ее в творческих начинаниях.