Дочь Волочковой затравили после выступления в шоу матери

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна столкнулась с волной хейта после выступления на шоу своей знаменитой мамы, где 15-летняя девушка исполнила песню на французском языке в образе клоуна. Подписчики в Instagram вылили ушат грязи на дочь балерины, отметив и ее внешность, и вокальные данные.

«Тебе и грим клоуна не нужен. <…> На тебе природа отдохнула. <…> Мать-то в молодости красивая была…», — привела в сторис пример оскорблений Ариадна.

ФОТО: Instagram

Затем девушка поблагодарила своих поклонников, которые выразили ей поддержку в этой неприятной ситуации. Вероятно, все же тех, кто одобряет творческие эксперименты дочери Волочковой, оказалось больше.

«Хочу адресовать эту историю тем, кто написал мне очень много хороших слов, добрых. И я безумно рада, что есть люди понимающие, люди с сердцем, с душой. Просто спасибо вам, что вы есть! Я очень-очень сильно вас ценю!» — сказала Ариадна.