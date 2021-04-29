Чт, 29.04.2021
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56-летняя Маша Распутина продемонстрировала экстремальное мини

Маша Распутина ФОТО: Sysoyev Grigory/ITAR-TASS

Певица, как и 30 лет назад, обожает откровенные наряды, пишет Topnews.

Мария Распутина опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она позирует в короткой мини-юбке.

В этой публикации певица сообщила, что приняла участие в съемках проекта «Три аккорда», и скоро программа выйдет в эфир.

Самые преданные поклонники, узнав о том, что в программе будет звучать песня «Играй, музыкант», вспомнили ее костюмы и решили, что неожиданный выход Распутиной в мини – напоминание о тех временах, когда это композиция стала хитом.

Еще совсем недавно в блоге Распутиной было опубликовано фото в бикини. Певица не скрывает, что много лет занимается спортом, тщательно следит за фигурой и поэтому не стесняется демонстрировать свои достижения на фото.

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