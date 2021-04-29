Полнолуние и Чистый четверг – идеальное время для изменения судьбы

Редкое дело – полнолуние, которое совпадает с Чистым четвергом. Оба события в народе считаются важными и имеют множество полезных примет и ритуалов, которыми активно пользовались наши предки.

Это время перехода, когда два мира – людей и духов сближаются. А тут – двойной переход. Нельзя упустить эту редкую удачу!

На полнолуние главный светлый ритуал – на деньги. Многие делают его каждое полнолуние, и результат не заставляет себя ждать. Ритуал крайне прост – возьмите красный кошелек, вытащите из него абсолютно все: деньги, кредитки, талисманы, фотографии и оставьте раскрытым там, куда падает лунный свет. Если небо затянуто тучами или, на ваш взгляд, лунный свет у вас вообще никуда не падает в квартире, оставьте его на свободном от вещей подоконнике или на балконе. Луна ночью проходит сложный путь и обязательно доберется и до вашего кошелька.

Чистый четверг – тоже непростой, переходный день. Наши бабушки знали, что в этот день необходимо вымыться, поскольку вода в Чистый четверг непростая – она, как и в Крещение, наполняется силой, дарит человеку здоровье и благополучие. Многие для усиления эффекта клали в воду для умывания в Чистый четверг серебряную монетку или украшение. Так вода принесет не только здоровье, но еще и красоту тому, кто умывается ею.

В этот день знающие люди избавлялись от порчи. Если вам кажется, что кто-то на вас косо посмотрел и все дела пошли наперекосяк, умойтесь и трижды произнесите: «Смываю то, что на меня напустили, то, чем душа и тело мается, всё чистым четвергом снимается. Аминь».

Также в Чистый четверг делается генеральная уборка, выбрасываются старые вещи, стригутся волосы. Считалось, что так человек освобождается от грехов, бед, сглаза и наветов, открывается радости, благодати и чистоте.

Девушки, желающие поскорее выйти замуж в этот день вытираются новым полотенцем после мытья, а в Пасху заворачивают в него яйца и кулич и вместе с полотенцем отдают нищим. Но вот в сам Чистый четверг отдавать какие-либо вещи другим людям категорически не рекомендуется: вместе с вещами отдадите свое счастье. Также невестам во время уборки в Чистый четверг нужно оставить места для вещей жениха. Освободите место для его рубашек в шкафу или купите ему домашние тапочки, пусть знает, что его в этом доме ждут.

Самые продвинутые хозяйки готовят черную четверговую соль. Раньше ее прокаливали - запекали в деревенской печи. В городских условиях тоже сделать ее нетрудно: надо прокалить на сковородке обычную соль, пока она не станет темной. Только не берите тефлоновую сковороду, ее можно испортить. Помешивая трижды повторите: «Чистый четверг, от червей, от всякого гада и напасти сохрани и помилуй на долгое время. Аминь».

Эту соль на Пасху освящают вместе с куличами и яйцами, а потом используют как полезную приправу к блюдам, помогающую от многих болезней, и как лекарство от сглаза.

И все же главный ритуал на Чистый четверг тоже связан с деньгами. Именно поэтому 29 апреля этого года день очень сильный день для тех, кому очень нужны деньги. Традиционно в этот день в воду для мытья дверей и окон кидают несколько монет со словами: «Денежки, водитесь — не переводитесь, растите-умножайтесь, врагу не доставайтесь!». Замечено, что после такого обряда доходы семьи в течение года будут стабильно приумножаться.

Также в Чистый четверг нужно трижды пересчитать деньги. Делать это нужно тайно, чтобы никто из домочадцев вас не увидел. После этого прочитайте заговор: «Чистый четверг Пасху славит, весь народ православный Пасху славит, так бы и меня люди славили, и млад, и стар, чтоб в почете у начальства я раб Божий (имя) ходил, чтоб дело мое мне прибыль приносило. Золото к моим рукам липнет, льнет. Монеты в кошельке позвякивают. Ключ. Замок. Язык. Аминь».