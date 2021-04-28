Ср, 28.04.2021
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Стирает свое прошлое: один из зачинщиков протестов на Тоомпеа сменил имя и ушел с работы

Даниэль Рюйтманн ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees/Scapix Baltics

Танель Габченко, бывший член Центристской партии, который стал известен как один из зачинщиков протестов на Тоомпеа, решил "почистить" свое прошлое. 32-летний активист с основным образованием сменил имя и ушел с работы, пишет Elu24.

Мужчина представил свое новое имя, Даниэль Рюйтманн, во вторник в телешоу Ээвы Эссе "ESSE".

Я отказался от своей старой фамилии и взял девичью фамилию матери. Хейди Тамме давным-давно сказала мне, что я должен стать Даниэлем, и вот я стал!

- поделился он.

Для Рюйтмана, на которого обратили внимание на демонстрациях на Тоомпеа и площади Вабадузе, членство в Центристской партии теперь в прошлом, но и это еще не все.

Даниэль Рюйтманн на акции протеста «Seisame Eesti vabaks». ФОТО: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Рюйтманн работал в R-Kiosk, где у него были проблемы с ношением маски.

Активист сказал Elu24, что, хотя он не боялся коронавируса и игнорировал все ограничения, он три дня подряд носил маску на работе и, по его словам, в результате заболел.

Я сам сглупил, что носил маску!

На вопрос, уволили ли его из R-Kiosk, Даниэль долго не отвечал четко: «На меня давили, предупреждали, заставляли надевать эту тряпку, пока я не заболел и не написал заявление об увольнении!»

Менеджер отдела кадров R-Kiosk Пирет Аэсс была очень сдержанна в разговоре с репортером. «Мы с Дэниелом расстались на дружеской ноте», - говорит она, но не уточняет, было ли это увольнением или уходом по собственному желанию.

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