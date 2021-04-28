Стирает свое прошлое: один из зачинщиков протестов на Тоомпеа сменил имя и ушел с работы

Танель Габченко, бывший член Центристской партии, который стал известен как один из зачинщиков протестов на Тоомпеа, решил "почистить" свое прошлое. 32-летний активист с основным образованием сменил имя и ушел с работы, пишет Elu24.
Мужчина представил свое новое имя, Даниэль Рюйтманн, во вторник в телешоу Ээвы Эссе "ESSE".
Я отказался от своей старой фамилии и взял девичью фамилию матери. Хейди Тамме давным-давно сказала мне, что я должен стать Даниэлем, и вот я стал!
На вопрос, уволили ли его из R-Kiosk, Даниэль долго не отвечал четко: «На меня давили, предупреждали, заставляли надевать эту тряпку, пока я не заболел и не написал заявление об увольнении!»
Менеджер отдела кадров R-Kiosk Пирет Аэсс была очень сдержанна в разговоре с репортером. «Мы с Дэниелом расстались на дружеской ноте», - говорит она, но не уточняет, было ли это увольнением или уходом по собственному желанию.