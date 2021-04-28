Ср, 28.04.2021
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Слишком горячо! Настя Каменских и Потап снялись голыми в постели для реалити-шоу

Потап и Настя Каменских поженились в Лас-Вегасе ФОТО: скриншот из Youtube

Настя Каменских уже несколько недель отдыхает в Мексике, успевая при этом снимать собственное реалити-шоу. В очередном выпуске артистка поделилась ну очень уж откровенным контентом, пишет Стархит.

Настя Каменских специально уехала в Мексику, чтобы совершить своеобразную перезагрузку: отдохнуть и обдумать дальнейшие планы. Несколько недель звезда жила на шикарной вилле вместе с подругами и родными. А потом в Мексику прилетел и Потап, чтобы провести парочку дней рядом с избранницей.

В новом выпуске реалити «Девочки рулят» супруги устроили романтическое свидание, а после уединились в своей спальне. Каменских решила вставить в шоу эпизод, в котором они с Потапом лежат обнаженными в постели. 

Поклонники восприняли подобную откровенность неоднозначно. Некоторые отметили, что такие интимные моменты должны оставаться исключительно между мужем и женой. «Настя решила оторваться за все годы, что скрывала отношения. Сцена в постели впечатляет»; «За вами трудно наблюдать. Если вы не в купальнике, то без трусов»; «Какая жаркая сцена в постели. Хвалю за смелость», — делились мнениями фанаты.

Напомним, что влюбленные очень долго не афишировали роман. Ведь Потап был женат и воспитывал маленького сына. В итоге продюсер все-таки расстался с супругой, а в 2019-м он женился на Каменских. На брачной церемонии артистов присутствовали многие знаменитости.

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