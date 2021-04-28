Слишком горячо! Настя Каменских и Потап снялись голыми в постели для реалити-шоу

Настя Каменских специально уехала в Мексику, чтобы совершить своеобразную перезагрузку: отдохнуть и обдумать дальнейшие планы. Несколько недель звезда жила на шикарной вилле вместе с подругами и родными. А потом в Мексику прилетел и Потап, чтобы провести парочку дней рядом с избранницей.

В новом выпуске реалити «Девочки рулят» супруги устроили романтическое свидание, а после уединились в своей спальне. Каменских решила вставить в шоу эпизод, в котором они с Потапом лежат обнаженными в постели.

Поклонники восприняли подобную откровенность неоднозначно. Некоторые отметили, что такие интимные моменты должны оставаться исключительно между мужем и женой. «Настя решила оторваться за все годы, что скрывала отношения. Сцена в постели впечатляет»; «За вами трудно наблюдать. Если вы не в купальнике, то без трусов»; «Какая жаркая сцена в постели. Хвалю за смелость», — делились мнениями фанаты.