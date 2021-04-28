В России треш-блогер приговорен к шести годам строгого режима из-за смерти женщины в прямом эфире

Решетняк, которому сейчас 30 лет, был признан виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Суд сделал вывод, что погибшая скончалась «от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы», после того, как Решетняк избил ее.

Напомним, в декабре 2020 года во время своего стрима Решетняк выгнал на улицу находившуюся в его доме женщину без верхней одежды. Когда через несколько часов он решил впустить ее обратно, та была уже без сознания. Блогер решил вызвать скорую помощь, а после приехала и полиция - в течение этого времени он так и не прекратил вести стрим.

В январе 2021-го на фоне дела Решетняка в Совете Федерации России предложили на законодательном уровне запретить трэш-стримы, которые содержат угрозы для здоровья, унижение человеческого достоинства и элементы насилия, и наказывать за это сроком до шести лет. На данный момент соответствующий законопроект в России не принят.



