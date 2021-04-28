Звезда «Игры престолов» Натали Дормер три месяца скрывала рождение дочери

«Забеременеть и родить ребенка во время пандемии было правильным решением. Звучит как шаблонная фраза, но это так. Лет через 30 дочка будет в баре говорить: «Я ребенок коронавируса», — отшутилась 39-летняя звезда.

Беременность прошла спокойно, тем более что пришлась она на период пандемии, поэтому актрису никто особенно не видел и не беспокоил расспросами. Как только дочь появилась на свет, они с мужем самоизолировались. Сейчас все свободное время Дормер проводит с малышкой и наслаждается материнством. Натали признается, что мучается от недосыпа, но ей на помощь приходит супруг — актер сериала «Борджиа» Дэвид Оукс.

В скором времени театры (Дормер много играет на сцене — прим. «СтарХита») заработают по полной программе, без ограничений. Но Натали еще не хочется оставлять дочь одну. Но, с другой стороны, она любит свою профессию и не собирается забрасывать карьеру.

Напомним, Натали Дормер и Дэвид Оукс познакомились в 2017 году когда играли в одном спектакле. Первые два года артисты просто дружили, но в 2019-м между ними вспыхнули чувства.



