Одна незначительная опечатка вмиг может опорочить Силы обороны Эстонии

В соцсетях распространяется скриншот новостной программы «Актуальная камера» с изображением подполковникс Эркки Рооснурма, который дает интервью. Должность мужчины отмечена как «планировщик главного штаба Козьих войск» (эст. Kitseväe peastaabi planeerimisohvitser). Естественно такой забавный случай не остался незамеченным.

«В Эстонии есть не только Козьи войска, но и Союз обороны и Полиция безопасности», - пошутил пользователь Reddit. «Наконец-то!» - добавил другой. «Козьи войска - это подразделение доносчиков. Очень опасный соперник», - пошутил третий.

Однако внимание пользователей Интернета было обращено не только на забавную опечатку, но и на то, что подполковник Эркки Рооснурм как две капли воды похож на члена Рийгикогу Раймонда Кальюлайда.

«Это Раймонд Кальюлайд», - отметил один из них. «Они пытаются сказать, что это не Раймонд Кальюлайд?» - спросил другой. «На самом деле, как две капли воды», - не поверил своим глазам третий комментатор.

А вы замечаете сходство?

ФОТО: ERR / «Aktuaalne Kaamera»

Раймонд Кальюлайд ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics



