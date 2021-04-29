Если салфетка прилипла, мясо искупали в марганцовке: как понять, что свинина несвежая?

Некоторые люди понимают это, лишь приготовив что-то из купленного продукта, но уже слишком поздно, ведь деньги заплачены и товар возврату уже не подлежит. Что же делать в таком случае?

Ответ очень прост. Не стоит поддаваться чарам продавца и верить красивым словам, вам необходимо самостоятельно проверить свинину по тем критериям, которые представлены ниже.

Проверка на марганцовку

Очень часто продавцы купают склизкое и плохо пахнущее мясо в растворе марганцовки, чтобы придать ему товарный вид. На первый взгляд это сложно понять. Но чтобы это проверить, вам необходимо приложить к мясу бумажное полотенце. Если оно прилипнет, то такое мясо не стоит точно брать.

Наличие моющих средств

Совет номер два. Продавцы избавляются от признаков несвежести продукта очень хитрым и проверенным способом. Они используют различные моющие средства. Чтобы проверить свинину на наличие химической обработки, вам нужно надеть на руку полиэтиленовый пакет и потрогать мясо. После этого понюхайте пакет. Если он пахнет моющими средствами, то не стоит покупать мясо. А уловки продавца и заманчивую цену просто игнорируйте.

Обработка свинины с помощью фуксина