Полина Гагарина впервые рассказала о травме плеча на концерте

34-летняя Полина Гагарина после снятия первых ограничений из-за пандемии коронавируса, уехала в тур. У певицы двое детей, она в разводе, да и будучи замужем зарабатывала больше своих бывших супругов. Пока артисты на пике популярности – они работают, выматывая себя на гастролях, порой пренебрегая заботой о здоровье.

На днях на концерте Гагариной в Челябинске случилось ЧП – певица скорчилась от боли на сцене, поклонники сообщили – «вывихнула плечо». Но тут же возникло множество домыслов: почему артистке было так внезапно и сильно больно, кто так быстро вправил ей плечо, почему она тут же вернулась на сцену и допела, видимо это не травма, почему продолжалась песня пока Полина была за кулисами – неужели фанера? Как известно, Полина Гагарина, как и ее друг Сергей Лазарев всегда поют на сольниках живьем. В общем, вопросов было много. Впервые Полина Гагарина решилась прокомментировать слухи вокруг своего имени – обычно артистка молчит, провоцируя массу невероятных сплетен.

Гагарина сообщила, что публикация в соцсетях и прессе напугали ее друзей и поклонников. Полина написала в инстаграме, что во время учебы в школе-студии МХАТ она получила травму:

«Больше десяти лет назад у меня начал выпадать плечевой сустав. Это может случиться в любой момент – от неудачного жеста или поворота руки. В том числе, поэтому я много занимаюсь спортом, закачивая и укрепляя мышцы спины и рук. На Ледовой арене было очень холодно, на меня дули ветродуем. И в конце концов, я серьезно замерзла, чем был вызван спазм мышц. Я развела руки, как видно на видео – и сустав просто выскочил. Это острейшая боль – те, кто испытывал, меня поймут. Для того чтобы его вправить, нужно потянуть руку вперёд и повести наверх. Я умею это делать сама. К сожалению, травма случалась и на спектаклях, и на тренировках. Пришлось научиться. Выглядит это действительно, страшно, особенно вблизи. Зал невероятно меня поддержал и встал аплодируя. Все длилось несколько секунд. После чего я допела песню и все шоу до конца! Через день я уже выступала в Екатеринбурге». Гагарина говорит, что давно приняла решение не делать операцию, так как она не всегда эффективна.

Естественно, что по традиции во всех бедах Полина обвинила сплетников, которые распространяют недостоверную информацию. Но Полина Гагарина много лет в шоу-бизнесе и прекрасно знает, что слухи и сплетни размножаются, когда артист не комментирует скандальные, резонансные, провокационные новости из своей жизни.



