Что известно о состоянии здоровья Алисы Фрейндлих, переболевшей коронавирусом
Знаменитая актриса готовится вновь выйти на сцену, пишет Kp.ru.
Знаменитая актриса готовится вновь выйти на сцену, пишет Kp.ru.
Легендарная актриса, звезда «Трех мушкетеров», «Служебного романа» и десятков других культовых фильмов и спектаклей Алиса Фрейндлих наконец-то возвращается на сцену. Об этом сообщает пресс-служба Большого драматического театра, где Алиса Бруновна служит с 1984 года.
«28 апреля у нас открываются продажи билетов на спектакль «Волнение», где Алиса Фрейндлих играет главную роль, – уточнили в пресс-служба БДТ. – Пьеса "Волнение" была написана драматургом Ильей Вырыпаевым специально к 35-летию работы Алисы Бруновны в Большом драматическом театре".
Напомним, в конце прошлого года Народная артистка СССР попала в больницу с коронавирусом. Борьба Алисы Фрейндлих с болезнью растянулась почти на два месяца: за это время народная любимица прошла через многие трудности – заработала поражение легких в 90 процентов, пережила (в начале госпитализации) цитокиновый шторм и осложнения на сосуды. Однако благодаря собственной стойкости и профессионализму врачей Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г. Соколова Алиса Бруновна полностью поправилась.
«Мы сняли ее с наблюдения где-то два месяца назад, – неофициально рассказали в стационаре. – У нее оказалась удивительная жизнестойкость». Так, например, Алиса Бруновна после выписки отказалась ехать в санаторий для реабилитации и предпочла остаться дома.
Какое-то время Народной артистке СССР пришлось для контрольных обследований на регулярной основе ездить в поликлинику – городскую поликлинику № 40 на Невском проспекте, которую еще называют «актерской». В поездках Алису Бруновну неизменно сопровождали медики Центра имени Соколова – причем несмотря на недавно перенесенное заболевание и солидный возраст (86 лет) актрисы молодые врачи едва поспевали за ней в больничных коридорах.
«Сейчас у нее все в полном порядке, – заключает источник. – Легкие чистые, каких-либо серьезных последствия для сердца и сосудов не наблюдается – по крайней мере не наблюдалось на тот момент, когда мы ее вели. Тем не менее все равно, конечно же, по крайней мере в ближайшие несколько месяцев Алисе Бруновне стоит поберечься – COVID-19 очень коварное заболевание, и к чему оно может привести в отдаленном будущем, никто не в силах сказать».
Единственное – курить Алиса Фрейндлих, судя по всему, так и не бросила. Но теперь это, пожалуй, наименьшая из проблем – самое страшное, к счастью, уже позади.