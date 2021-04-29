От каких травм могут умереть разные знаки Зодиака?

Весы

Весы тоже ребята мнительные, как Раки и Тельцы. Но в страхе за свою жизнь они становятся очень энергичными и активными — в церкви усиленно договариваются об отпущении грехов, а в районной поликлинике требуют самого внимательного отношения к себе врачей. Даже еле заметную родинку под коленом они тщательно изучат в компании онкологов, дерматологов и, на всякий случай, народных целителей. Но судьба может сыграть с Весами злую шутку — провалится в дорожный люк и сломает спину! Так что смотрите под ноги, а не только в медицинские рецепты.

Скорпион

Скорпионы как по наитию попадают в самые опасные места и ситуации. Они всегда оказываются рядом, если горит дом, взрывается газ, бьет прорвавшейся трубы гейзер с кипятком… При этом Скорпионы абсолютно безответственны в отношении своего здоровья, и чаще всего они лечатся по принципу «само пройдет». Но не всегда проходит. Так что у этого знака Зодиака есть шанс получить практически любую смертельную травму — места надо знать!

Стрелец

Стрельцы рискуют разбиться о камни, взбираясь на очередную гору, утонуть, сражаясь с акулами в морской пучине, сгореть в болиде на очередной гонке — что угодно. Просто они, как и Скорпионы, с удовольствием дразнят смерть, выбирая самые опасные развлечения, пишет Оdna-doma.ru. Так что лет на 50 безумно интересной и бесшабашной жизни можете рассчитывать. А там — как повезет!

Козероги

Козероги — те еще ипохондрики. Они всегда подозревают у себя неизлечимую болезнь, причем могут приписывать себе даже такие, которые невозможно подцепить, если не работаешь с радиоактивными изотопами без перчаток. Но умереть от этих болезней Козерогам не суждено. Как бы они ни надеялись. До могилы их доведут вредные привычки — очень уж склонны к алкоголизму, перееданию, курению и запрещенным веществам. В какую яму упадет представитель этого знака в пьяном бреду, неизвестно, а что он шею там сломает — очень вероятно!

Водолеи

Водолеи понимают, насколько ценна их жизнь, и потому заботятся о своем здоровье. Но черная старуха с косой постоянно пытается сделать свое коварное дело. Травмы на производстве очень вероятны, поэтому технике безопасности нужно следовать предельно внимательно. Будьте также осторожны с едой — риск съесть что-то испорченное и ядовитое очень велик. Но главное — берегите сердце, а то не выдержит ваших бесконечных страхов!

Рыбы