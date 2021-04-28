Объявившая себя мужчиной дочь Михаила Ефремова заявила, что не знакома с отцом

Впрочем, Анна Мария Ефремова относит себя к некоему промежуточному полу. По крайней мере, об этом 20-летняя наследница звезды театра «Современник» продолжает утверждать в своих публикациях и редких интервью. «Небинарный — тот, который типа не мужик и не женщина», — не устает пояснять дочь скандального артиста в разговорах с подписчиками.
«Я позиционирую себя как Божиею поспешествующею милостию Сергей Ефремов, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь Грузинский; (далее следует огромный список перечислений, приводить который мы не будем из экономии вашего времени)», - говорит дочь-сын актера, видимо, вспомнив культовый фильм «Иван Васильевич меняет профессию».
Но на этом интересные заявления из уст девушки не закончились. Накануне Анна Мария призналась, что не знакома со своим собственным отцом. Якобы Михаил Ефремов, которого она зачем-то называет Шкловским, никак не реагирует на перемены в ее жизни, да и вообще — отец и дочь попросту чужие люди…
«С Михаилом Олеговичем Шкловским мы не знакомы, хотя мне нравятся его роли в театре. Я не думаю, что он подозревает о моем существовании — и пусть и далее остается в блаженном неведении», — цитирует слова Анны Марии (Сергея) издание Teleprogramma.
Любопытно, что актер, устроивший смертельное ДТП в самом центре столицы, все же неплохо знаком с дочерью или теперь уже сыном. Другое дело — это хрупкие отношения между двумя близкими людьми. Судя по всему, между Анной Марией и Михаилом Олеговичем пробежала черная кошка, ведь в последнее время актеру, мягко говоря, приходится думать о более насущных вопросах, чем о непостоянстве многострадального гендера Анны Марии. Уже несколько месяцев артист находится в белгородской колонии, где отбывает срок за гибель курьера Сергея Захарова. Кстати, после трагической смерти мужчины дочь Ефремова не только навещала арестованного папу, но и пыталась выйти на связь с родственниками Захарова, за упокой души которого она даже ставила свечки в храме. Но, видимо, с тех самых пор просто много воды утекло.
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