Объявившая себя мужчиной дочь Михаила Ефремова заявила, что не знакома с отцом

Впрочем, Анна Мария Ефремова относит себя к некоему промежуточному полу. По крайней мере, об этом 20-летняя наследница звезды театра «Современник» продолжает утверждать в своих публикациях и редких интервью. «Небинарный — тот, который типа не мужик и не женщина», — не устает пояснять дочь скандального артиста в разговорах с подписчиками.

Но на этом интересные заявления из уст девушки не закончились. Накануне Анна Мария призналась, что не знакома со своим собственным отцом. Якобы Михаил Ефремов, которого она зачем-то называет Шкловским, никак не реагирует на перемены в ее жизни, да и вообще — отец и дочь попросту чужие люди…

«С Михаилом Олеговичем Шкловским мы не знакомы, хотя мне нравятся его роли в театре. Я не думаю, что он подозревает о моем существовании — и пусть и далее остается в блаженном неведении», — цитирует слова Анны Марии (Сергея) издание Teleprogramma .

Любопытно, что актер, устроивший смертельное ДТП в самом центре столицы, все же неплохо знаком с дочерью или теперь уже сыном. Другое дело — это хрупкие отношения между двумя близкими людьми. Судя по всему, между Анной Марией и Михаилом Олеговичем пробежала черная кошка, ведь в последнее время актеру, мягко говоря, приходится думать о более насущных вопросах, чем о непостоянстве многострадального гендера Анны Марии. Уже несколько месяцев артист находится в белгородской колонии, где отбывает срок за гибель курьера Сергея Захарова. Кстати, после трагической смерти мужчины дочь Ефремова не только навещала арестованного папу, но и пыталась выйти на связь с родственниками Захарова, за упокой души которого она даже ставила свечки в храме. Но, видимо, с тех самых пор просто много воды утекло.