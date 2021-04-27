Три необычных побочных эффекта от выпитого бокала вина

Симптомы аллергии. В связи с начавшимся сезоном аллергии ученые из Дании предупреждают, что употребление вина способно давать такой необычный побочный эффект, как усиление аллергических симптомов. Это, в частности, продемонстрировало исследование, в котором приняли участие 5870 женщин. Подводя его итоги, специалисты констатировали, что «люди, употребляющие больше алкоголя, имеют повышенный риск развития аллергического ринита – воспаления слизистой оболочки носа», пишет Medikforum.ru .

Меньше простуд? Согласно данным, опубликованным в BMJ Public Health, группа из 899 мужчин, употребляющих вино, имела более низкий уровень простуды, чем пациенты, которые никогда не употребляли алкоголь. Объясняя этот необычный эффект, ученые высказались о том, что дубильные вещества, которые содержатся в красном вине, могут обладать противовирусным действием, деактивируя белки вирусов.

Падает качество сна. Выпитый бокал вина вечером вызывает у многих людей сонливость, поэтому напиток также часто называют «неофициальным снотворным». Однако исследование Лондонского центра сна показало, что алкоголь влияет на фазы быстрого сна. В частности, во второй трети сна эти фазы почти полностью подавляются, тогда как в последней трети сна они проявляются более отчетливо. Последнее означает, что человек спит беспокойнее, чаще просыпаетесь и больше не можете заснуть. Специалисты предупреждают: если таким образом фазы быстрого сна нарушаются регулярно, производительность памяти и способность концентрироваться могут существенно снизиться. Кроме того, ослабляется иммунная система и нарушается обмен веществ. Подумайте об этом, прежде чем взяться за очередной бокал вина.