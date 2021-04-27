Блогера Reeflay, на стриме которого умерла девушка, отправили в колонию строгого режима
Блогера Стаса Решетникова, на чьей трансляции в соцсетях погибла девушка, приговорили к сроку.
Блогера Стаса Решетникова, на чьей трансляции в соцсетях погибла девушка, приговорили к сроку.
Как сообщает телеграм-канал Mash, звезду треш-стримов Reeflay признали виновным в смерти девушки Валентины (у ребят были близкие отношения, но они часто ссорились), она скончалась от кровоизлияния в мозг во время его очередного эфира. Блогер признал вину и раскаялся. Ближайшие шесть лет он проведет в колонии строгого режима, передает Super.ru.