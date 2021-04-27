Вт, 27.04.2021
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Блогера Reeflay, на стриме которого умерла девушка, отправили в колонию строгого режима

Стас Решетников ФОТО: Instagram

Блогера Стаса Решетникова, на чьей трансляции в соцсетях погибла девушка, приговорили к сроку.

Как сообщает телеграм-канал Mash, звезду треш-стримов Reeflay признали виновным в смерти девушки Валентины (у ребят были близкие отношения, но они часто ссорились), она скончалась от кровоизлияния в мозг во время его очередного эфира. Блогер признал вину и раскаялся. Ближайшие шесть лет он проведет в колонии строгого режима, передает Super.ru.

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