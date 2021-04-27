«Сочувствующие насильникам - сами насильники»: Гузеева заступилась за Проклову в скандале с домогательством

Сразу после признаний Прокловой в программе «Секрет на миллион» в соцсетях пользователи разделились на два лагеря: одни поддержали актрису, другие осудили. Елену Прокловой обвинили в желании поднять популярность, пишет Topnews.ru.

В защиту Елены Прокловой выступила светская львица Ника Белоцерковская, которая пожелала всем критикам актрисы прочувствовать всю эту грязь.

Также она уверена, что наказание таких мужчин всегда должно достигать. Никакая репутация тут не имеет значения, заявила Белоцерковская.

«Запомните – виноват всегда насильник!», – высказалась знаменитость.

В комментариях отметилась и Лариса Гузеева, которая согласилась с такой точкой зрения, но отметила, что за него ее «порвут». Позже телеведущая опубликовала в соцсетях пост на тему насилия.