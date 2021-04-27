ФОТО: «Мисс Россия» забыла надеть трусы на важное мероприятие?
Алина Санько, которая представляет Россию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная», ошарашила всех своим откровенным нарядом.
Алина Санько, которая представляет Россию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная», ошарашила всех своим откровенным нарядом.
22-летняя девушка пришла на пресс-конференцию в синем платье с огромным вырезом, который продемонстрировал ее интимные места. Если присмотреться, то все же кажется, что какое-то полупрозрачное белье на красотке имеется.
В любом случае, это очень смелое решение!