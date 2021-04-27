Вт, 27.04.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

ФОТО: «Мисс Россия» забыла надеть трусы на важное мероприятие?

Алина Санько ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Алина Санько, которая представляет Россию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная», ошарашила всех своим откровенным нарядом.


 

22-летняя девушка пришла на пресс-конференцию в синем платье с огромным вырезом, который продемонстрировал ее интимные места. Если присмотреться, то все же кажется, что какое-то полупрозрачное белье на красотке имеется.

В любом случае, это очень смелое решение!

Алина Санько ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS
НАВЕРХ
Back