«Мне стыдно»: вдова Олега Табакова отреагировала на откровения Прокловой на НТВ о домогательствах известного актера

Напомним, что несколько лет назад в одном из своих интервью она говорил о том, что в свое время за ней настойчиво ухаживал актер Олег Табаков, причем Проклова на тот момент была несовершеннолетней, пишет Topnews.ru.

Табаков якобы просил ее руки у родителей девушки, намереваясь жениться на ней, как только Прокловой исполнится 18.

В минувшую субботу в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ актриса дала откровенное интервью Лере Кудрявцевой, где рассказала о своих отношениях с мужчинами в ее жизни.

В частности она впервые призналась, что в 15-летнем возрасте до нее домогался известный актер, имени которого она не называла.

Впрочем, многие предположили, что речь идет именно о Табакове, который в период совместных съемок в картине «Гори, гори, моя звезда» был старше ее на 18 лет.

На скандал отреагировала вдова актера Марина Зудина.

Она опубликовала в Instagram пост, в котором поздравила подписчиков с Вербным воскресеньем.

Также в своем комментарии актриса пожелала, чтобы «никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день».

В комментариях фолловеры стали задавать ей вопросы о передаче НТВ с участием Прокловой, на что Зудина ответила одному из подписчиков.