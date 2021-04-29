Когда Россия откроет границу с Эстонией для всех? Предсказывают сильнейшие ясновидящие и эзотерики

Астролог Ольга Потемкина: «Мои наблюдения таковы: полностью въезд-выезд в этом году не откроют. К июню откроются некоторые направления, но в июле-августе их опять станет меньше. В сентябре-октябре может снова расшириться география поездок за пределы РФ, но к ноябрю снова возможностей станет меньше. Наиболее вероятное открытие границ можно ожидать к маю 2022 года».

Экстрасенс Илона Калдре: «Перспективы не слишком радужные. Вся наша мир-дружба-жвачка зависит от экономической, политической и эпидемиологической ситуаций. Мои прогноз крайне пессимистичен для всех тех, кто имеет эстонский паспорт. В этом году Россия границы не откроет, но те, кто хотят попасть, лазейку найти смогут, пройдя долгую бюрократическую систему. Открытие границ вероятно с нового года. Я вижу снег, значит, зимой. Добавлю, что между нашими странами конфликт обострится в октябре-ноябре 2021 года.

Таролог Елена Варик: «По картам таро вышел очень конкретный прогноз: четыре месяца еще будут закрыты границы России - пришла карта четверка пентаклей. Но есть еще интересный момент: в конце мая поступит неожиданное известие, что этот срок сократится до двух месяцев, но вероятность воплощения в реальность этого очень мала. Сегодняшний вердикт: границы закрыты до начала сентября. Всем удачи!»

Предсказатель Александр: «Летом Россия откроет границы, но не для всех. Ситуация будет напоминать положение дел в советское время, когда граждане СССР могли выезжать, пройдя определенные процедуры, лишь в страны социалистического лагеря, которые поддерживала Компартия. С июня начнется отзеркаливание: в Россию смогут въезжать жители дружественных ей стран. Это будут Финляндия, в первую очередь, Италия, Испания, Греция, Германия, вероятно, чуть позже Франция. Для людей с эстонскими паспортами въезд в Россию наиболее вероятен весной 2022 года. Но в 2023 году все ограничения по въезду будут сняты - конец зимы-начало весны».

Гадалка на картах Ленорман Диана: «Частично Россия откроет границы летом этого года. Я сделала первый расклад на полгода, и в нем нет четко закрепленных значений позиций. Это значит, что ситуация с открытием границ будет меняться в зависимости от многих факторов. Для России выпала карта Всадник, которая обещает связи с заграницей, советует собираться в дорогу, но для Эстонии легла карта Тучи, предвещающая бури и говорящая, что нужно запастись терпением. Анализ расклада позволяет сказать, что Россия откроется для тех стран, которые акцептируют вакцину «Спутник» и начнут ее производство на своей территории. Эстония останется в аутсайдерах до конца года, как показывает второй расклад, и лишь весной дело сдвигается с мертвой точки, на что ясно указывает карта Ключ, символизирующая выход из лабиринта и открытие дверей».