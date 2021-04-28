Почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения

«В прошлом году Университет Бата выпустил исследование, по итогам которого выяснилось, что плохо спящие люди, употребляющие кофе по утрам, сталкиваются со значительно повышенным уровнем сахара», — говорит диетолог. А если кофе выпить после завтрака, картина будет другой. Кроме того, Келли утверждает, что черный кофе без добавок и дополнительной обработки полезнее любого другого — в нем больше антиоксидантов.