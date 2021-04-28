Ср, 28.04.2021
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Почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения

Кофе. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Британский диетолог Кэтрин Келли рассказала, почему может быть опасно пить кофе по утрам, пишет wmj.ru.

По словам Келли, принятый в неправильное время дня кофе может не взбодрить, а, наоборот, нагнать сонливости. Вместо того, чтобы заваривать себе кофе сразу после пробуждения, она рекомендует подождать около получаса и сначала как следует проснуться.

Кофе, по ее словам, стоит наливать себе, садясь за работу. Кроме того, цитирует специалиста по питанию Daily Mail, не нужно наливать себе кофе после ночи плохого сна. Это может резко повысить уровень сахара в крови.

«В прошлом году Университет Бата выпустил исследование, по итогам которого выяснилось, что плохо спящие люди, употребляющие кофе по утрам, сталкиваются со значительно повышенным уровнем сахара», — говорит диетолог. А если кофе выпить после завтрака, картина будет другой. Кроме того, Келли утверждает, что черный кофе без добавок и дополнительной обработки полезнее любого другого — в нем больше антиоксидантов.

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